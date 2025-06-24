AI+時代將改變未來就業結構　朱民：簡單重複工作被替代

▲面對AI的衝擊，大陸專家建議就業市場接受再培訓很關鍵，必須知道如何使用AI。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

第十六屆達沃斯論壇（新領軍者年會）於2025年6月24至26日在天津舉辦。中國國際經濟交流中心（CCIEE）資深專家委委員、國際貨幣基金組織原副總裁朱民今出席並演講。談到AI是否完全取代人類工作，他也指出，「未來就業結構會發生根本變化，一線的、簡單的重複的勞動都可以被替代，更多人會走向研發工作。」

在談到AI是否會取代人類就業的問題，朱民舉例說，「我前陣去了小米的流水線，小米全流水線只有2000個工人，三班制。是不是流水線的工人都會失業呢？但你看小米的就業結構，40%的員工是研究人員。所以小米的總人數是增加的。」

他還談到，面對AI的衝擊，就業市場接受再培訓是非常關鍵的，必須要知道如何使用AI。

「我們的年輕一代，即使要去在生產線上工作，在裝配線上工作，也需要知道如何去使用AI。在任何的一所大學，都需要在它的課程結構中把AI部分融入進去。」朱民稱。

他指出，過去18個月裡，關於AI的論文有了深度擴展，涵蓋眾多領域，這是非常重大、深刻且根本性的變化，表明「AI+」時代已經到來。

他稱，大陸推出了相關政策，數據資產可以納入公司的資產負債表，這非常有意義，說明數據可以發揮重要作用。朱民進一步說，大陸是超大的數據來源國，私營部門和公共部門都是重要的數據來源。當前，大陸的人工智能發展有三個關鍵特點。一是人工智能應用的廣泛性。二是隨著人工智能應用規模不斷擴大，其成本也不斷降低。三是大陸人口規模巨大，人工智能應用場景非常豐富。

朱民認為，大陸出台相關政策鼓勵各行各業公司涉入人工智能領域，這在當前時期非常重要。當被問及人工智能會否取代就業時，他稱，「未來就業結構會發生根本變化，一線的、簡單的重複勞動都可以被替代，更多人會走向研發工作。」