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廣東惠州石化廠排污口南移　引香港關注

▲▼大亞灣石化工業區。（圖／翻攝中新網）

▲大亞灣石化工業區。（圖／翻攝中新網）

文／中央社

中國廣東省惠州市為保護近岸水質，決定把市內石化廠的排污口南移，據報導，該排污口南移後更接近香港，距離縮短至24公里，有學者表示，長遠將影響香港，但港府有關部門認為不會有影響。

根據明報今天的報導，惠州的石化基地已啟用8年，市政府決定將其深海排污管延長，令其遠離灣口，以保護近岸水質。

報導引述惠州官方文件顯示，新排污口將會向西南延伸8.5公里，進一步接近香港水域，距離不足24公里；相關項目已完成「社會穩定風險」評估，目前正進行地質勘探作業，預計完工後，2027年起可以滿足每年超過3300萬噸的排污需求。

據報導，該石化基地現有使用的深海排污管長37.55公里，於2017年7月投入使用，排放經處理的石化污水含有機物、總氮、總磷、石油類、酚等。

報導引述廣東一名資深地理教師說，由於洋流及季風影響，20幾公里外的污水完全可以流至香港水域，特別是冬季時，洋流一路往西南流，需要長年監測污染物濃度。

他說，此前一項研究發現，珠江的重金屬物質可以向西一直漂流，遠至瓊州海峽的海底沉積物都能檢測到。

報導引述他說，「排污長遠對香港有影響」。

不過，香港環保署回覆該報查詢時指出，有關「排放水」流到香港水域會稀釋超過1000倍，估計該延長段項目不會影響香港水質，而該署也沒有要求廣東或惠州當局通報。

惠州於1993年成立了大亞灣經濟技術開發區，區內的石油化工基地是珠江三角洲東岸唯一的石化基地。

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