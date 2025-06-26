店員忙結帳！瞥見ATM突喊「可幫她一下嗎」　她曝私下暖舉網讚爆

▲胡采蘋協助操作。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這就是我的國家，我們的台灣。」財經網美胡采蘋在臉書上發文表示，日前她到便利商店提款，就見前面的使用者帶著盲人手杖，於是她便協助對方。事後店員突然向她道謝，她也在店員的言語中，得知超商店員在大家看不到的時候，也默默做了很多不在他們職務內的事情。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，日前她到便利商店提款，發現前面站著一位帶著盲人手杖的使用者。對方的眼睛已經快貼到提款機的螢幕上，且看了很久，於是胡采蘋便詢問，「你需要幫忙嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時超商內排隊結帳的人很多，而店員注意到他們這邊時，便突然高聲的說，「你可以幫她一下嗎？我太忙了！」於是胡采蘋馬上協助完成，也細心確認是否有轉帳成功。

之後胡采蘋準備離開超商，店員則突然向她道謝，「原來這位林小姐常常到店裡來用提款機，每次都是店員們幫她轉帳，店員們都認識她了，只是今天真的很忙，沒辦法過來。」店員的這番話，也讓胡采蘋有感而發，店員不只會處理繳費、微波、擠霜淇淋，「在我們看不到的時候，他們還做著很多不包括在他們職務裡的事情。這就是我的國家，我們的台灣」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真台灣人，好暖心，我愛小小多山的小地瓜」、「能幫我也會幫，幫了之後一天都會很開心」、「超商店員真的很強大，什麼都要會啊」、「我們的超商店員都是超人，大家要好好珍惜」、「真的要對超商店員好一點，他們真的做了好多事」。