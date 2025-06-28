嘉義醫院與室內兒童合唱團合作演出　療癒院友與家屬

▲▼ 嘉義醫院攜手嘉義室內兒童合唱團院內演出，希望藉由表演療育院友 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院今（28）日上午特別在醫院大廳舉辦「童聲唱暖 音樂送愛」公益義演，邀請在地深耕的嘉義室內兒童合唱團演出，透過孩子們純真的歌聲與演奏，撫慰病患及家屬的心，也期盼將社會善意和關懷持續傳遞。

此次義演在明亮溫馨的醫院大廳登場，林育萱老師帶領十多位小朋友以大合唱、小提琴及鋼琴獨奏等多元曲目演出，包含〈茉莉花〉、〈愛的真諦〉、〈奉獻〉、〈知足〉等耳熟能詳的曲目，讓病患與家屬沉浸在音樂中暫時忘卻煩惱。嘉義醫院社工室林佳慈主任也親自參與鋼琴伴奏，與孩子們共同以音符傳愛，展現嘉義醫院與民間團體攜手投入公益關懷的心意。

嘉義室內兒童合唱團由耕耘在地已逾25年的嘉義室內合唱團扶植成立，至今已走過五年，團隊受邀演出累計超過25場，並成功舉辦多屆夏令營，更在2023年首度製作德國兒童音樂劇《瓶中信的海底奇幻冒險》，創下台灣首演的佳績。合唱團成立的初衷，就是希望孩子們能透過音樂認識善與美，進而用歌聲將愛與溫暖散播到社會各角落。



林育萱老師表示，孩子的歌聲總是最純淨動人，今天能在醫院大廳演出，希望不僅能帶給大家正向力量，也讓孩子們從小學習回饋社會、懂得感恩與付出，把音樂化為溫暖的祝福送到每個需要的人心裡。嘉義室內兒童合唱團也將於7月7日至12日舉辦第五屆「樂到嘉」夏令營，推出原創迷你兒童音樂劇《夢想商店》，繼續培育更多熱愛音樂的孩子，帶著歌聲走進社會的每個角落，讓善意的循環不斷延續。

嘉義醫院作為在地深耕多年的公立醫院，始終秉持著以專業醫療為本，同時不忘將人文藝術與公益精神融入醫療場域，期盼為病友與家屬帶來不同於以往的療癒體驗。對嘉義醫院而言，醫院不只是治療疾病的場所，更是一處承載著愛與希望、傳遞溫暖與力量的所在。

今年在醫院大廳新設立的「竹雄鋼琴小站」，更蘊含著莊仁賓院長父親對子女深厚的愛，成為這份情感延續與傳承的象徵。未來，嘉義醫院也將持續招募音樂志工，邀請更多社會各界朋友一起透過美好的琴聲，為病患與家屬送上撫慰人心的旋律與祝福。

嘉義醫院將繼續以專業醫療為核心，結合公益與關懷的力量，攜手打造「共融共好」的溫暖社區，為病患及家屬帶來更多面向、更加全人的照顧與支持，讓愛與希望在每個角落生根茁壯。