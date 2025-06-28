池上員警烈日下協助排除拋錨車　即時疏導車流

▲小貨車在池上大橋施工路段南下車道拋錨。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

28日上午，台東縣警察局關山分局池上分駐所警員羅曉薇、林煜凱於台9線執行交通事故防制勤務時，發現一部3.5噸小貨車在池上大橋施工路段南下車道拋錨，導致交通嚴重回堵。兩名員警不畏高溫，迅速應變，站在滾燙橋面指揮車流、協助拖吊作業，順利排除障礙，獲得民眾與車主一致讚許。

事發約在上午9時30分，適逢假日車流高峰，該段因工程施工原已縮減為雙向單線通行，拋錨事故更使交通一度陷入癱瘓。警方發現異常後，立即啟動巡邏車警示燈，在酷暑烈陽下指揮車輛有序通行，並同步協助車主聯繫保養廠調派拖吊車處理。

兩位員警在橋面來回奔走，持續近一小時，在高溫炙曬中執勤毫無怨言，展現高度的敬業精神。上午10時30分，拖吊車抵達現場後，羅員與林員全程協助作業，順利將拋錨車輛拖離橋面，交通秩序迅速恢復。車主感動表示：「若不是警方第一時間到場，恐怕連自己都不知如何是好，真的很感謝他們的幫忙與堅守崗位。」

警方也藉此呼籲，駕駛出發前應落實車輛「油、水、電、胎壓與煞車」等項目的檢查，尤其炎熱天氣與連假期間，更應格外注意車況，避免因突發狀況影響自己與其他用路人安全。如遇車輛故障，應立即開啟警示燈、設置三角警示牌，並撥打110或聯繫拖吊單位處理，切勿留在車流中，以防二次事故。