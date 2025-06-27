台東婦街頭持刀驚動社區　海端所警員徒手奪下救回一命

▲海端聯合所警員，成功阻止自殘行為，現場並由消防人員到場協助救治。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣海端鄉27日上午驚傳婦人持刀事件，一名精神狀況不穩的婦人，於住家附近持水果刀在街頭徘徊，自行割頸，引發社區恐慌。關山分局海端聯合所警員余剛獲報後火速趕抵現場，展現高度冷靜與機警，徒手奪下婦人手中利器，及時阻止悲劇發生，成功挽救一命，獲得當地居民高度肯定。

據了解，事發於27日上午10時許，海端所接獲民眾報案，稱一名婦人手持利器在街頭舉止怪異，疑似情緒不穩，警方立即前往處理。到場後，警員余剛發現該名婦人坐於工寮內神情恍惚，手持水果刀情況相當危急。余員立即以柔性口語安撫，試圖穩定對方情緒，待婦人稍有鬆懈，便果斷上前徒手奪刀，成功化解危機，隨後，警方迅速通報消防人員到場，初步檢視婦人頸部傷勢後即協助送醫。。

台東縣警察局關山分局表示，余員在本案中展現極高的應變能力與人本關懷精神，成功化解危機並拯救一條生命，為警察專業與溫度寫下最佳註解。分局同時呼籲，若家人或朋友出現情緒異常或疑似自傷、自殺徵兆，切勿忽視，應儘速尋求協助。可撥打24小時免付費安心專線1925（依舊愛我），或聯繫就近派出所及110報案，共同守護生命，營造關懷、安全的社區環境。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995