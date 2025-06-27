全分局警察「穿制服享用吃到飽」　網大讚分局長：不給個讚不行

▲高雄市政府警察局新興分局。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

過去曾有員警穿著制服買便當，結果就被拍照PO上網公審。不過近日就有網友貼出警察聚餐的合照，透露分局長「打破傳統陋規支持制服用餐」，讓全分局的人都可以免費享用吃到飽。照片曝光後，大票網友也留言大讚。

日前有網友在臉書粉專「靠北police」上投稿，透露高雄市政府警察局新興分局的分局長「打破傳統陋規支持制服用餐」，不僅親自帶領半夜巡邏人員吃消夜，還請全分局的所有人免費享用五星級的吃到飽。從網友貼出的照片也可見，警察們都穿著制服，坐了好幾桌用餐，看向鏡頭的幾位員警，還比Ya、比讚。

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照片曝光後，吸引超過1.2萬人按讚，不少網友都直呼，「這位分局長該列入警界稀有動物了，鴿兒們一起來讚爆他吧」、「支持穿制服用餐」、「與時俱進的好官，這個不給個讚不行」、「真誠支持穿制服用餐改革，用心帶同仁、做事的長官就是讓人讚賞」、「100%支持制服買餐、用餐」。

還有網友表示，「受訓時曾上過他的課，優質好長官沒話說」、「有幸能遇到這個分局長，我上輩子應該是有救了什麼瀕臨滅亡的物種，幸福分局在新興」、「在岡山分局是帶大家去吃火鍋吃到飽，都很讚」。

根據高雄市政府警察局新興分局，該分局的分局長為陳柏彰，過去也曾任岡山分局、鳳山分局的分局長。