水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

▲經濟部水利署副總工程司周文祥率隊，前往嘉義執行防洪設施抽檢作業。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／嘉義報導

為因應汛期與颱風可能帶來的強降雨挑戰，經濟部水利署於昨（27）日由副總工程司周文祥率隊，會同第五河川分署及嘉義縣、市政府相關單位，前往嘉義市西區湖內抽水站、草堂抽水機平台、內溪州水門及水上鄉美上美抽水站執行防洪設施抽檢作業。檢視抽水機組的預佈與整備情況，期能有效降低淹水風險。

此次抽檢作業聚焦轄區內各主要抽水站、水門及抽水機組等關鍵設施，全面查驗抽水機啟動、水門啟閉、油料儲備與真空度等項目。此外，也同步確認各抽水平台是否依據災前整備計畫完成必要機組預佈作業，確保在面對突如其來的豪雨時，可即時應變、迅速啟動抽排機制。

副總工程司周文祥表示，抽水機的提前部署對於整體防汛應變至關重要。盼透過此次查核與地方深入討論整備情形，強化整體防汛應變效能，迎戰今年汛期挑戰。經實地查核，現場各項設備均能正常運作，整體妥善率達100%。

第五河川分署也藉此機會與嘉義縣、市政府相關單位就設備調度、人力支援與資訊聯繫等面向進行實務交流與檢討，進一步強化跨機關防災合作與現場應變能力。未來將持續強化轄區整備作業，攜手地方政府，共同守護民眾生命與財產安全。分署也提醒民眾，可透過經濟部水利署防災資訊服務網、Facebook「防汛抗旱」粉絲專頁、行動水情APP與警戒簡訊等多元平台，隨時掌握水情與防災訊息，提升自主防災與應變能力。

▲經濟部水利署副總工程司周文祥率隊，前往嘉義執行防洪設施抽檢作業。（圖／記者游瓊華翻攝）