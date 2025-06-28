德國警告個資恐外洩　要求蘋果、Google下架DeepSeek！

▲DeepSeek有將德國用戶的個人資料傳送回中國境內伺服器的疑慮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

德國資料保護專員康普（Meike Kamp）28日呼籲蘋果與Google，將中國人工智慧（AI）新創公司研發的生成式語言模型DeepSeek從德國的應用商店中下架，理由是該公司將德國用戶的資料傳送至中國境內伺服器，違反歐盟的資料保護法規，且並未提供足夠證據證明能保障用戶隱私，引發重大國安與數據外洩疑慮。

根據美媒《紐約郵報》，康普指出，DeepSeek無法證明其在中國儲存的德國用戶資料，能獲得與歐盟相當等級的保護，並警告「中國當局對中國企業掌控下的個人資料擁有廣泛存取權」，因此資料轉移行為構成「非法」。她已正式要求蘋果與Google審慎評估是否應在德國禁用該應用程式，儘管未設具體期限，但呼籲兩大科技巨頭儘速做出決定。

DeepSeek今年1月推出AI模型，一度因宣稱成本遠低於OpenAI的ChatGPT而震撼市場，甚至短暫引發科技股拋售潮。該公司強調其技術未依賴最先進晶片，但其使用者服務條款明示，所有資料皆儲存於「中華人民共和國的安全伺服器」內。

該應用程式也會自動蒐集使用者的裝置型號、作業系統、鍵擊模式、IP位址及系統語言等資訊，令外界更加擔憂資料外洩與監控風險。美媒《華爾街日報》曾報導，川普政府有意禁止DeepSeek於政府設備上使用。紐約州已先行禁止該程式登錄於公務系統，理由同樣是出於資料隱私與內容審查的顧慮。

在歐洲方面，義大利已將DeepSeek從應用商店中移除，荷蘭則明文禁止其出現在政府裝置上。德國此番動作，是繼多國政府之後再次對中資AI應用提出警戒，顯示西方國家在保護國民個資與防範外來數據滲透上的高度警覺。

截至目前，蘋果與Google皆尚未針對德方呼籲做出公開回應。