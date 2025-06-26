永慶高中與嘉大資工系　簽署AI科技教育合作備忘錄

▲ 永慶高中與嘉義大學資工系簽署策略合作備忘錄 共築AI科技人才培育新里程碑 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立永慶高級中學與國立嘉義大學資訊工程學系於今（25日）正式簽署「夥伴學校策略合作備忘錄」（MOU），建立跨校合作夥伴關係，攜手推動人工智慧與程式設計教育，為學生打造多元進路與優質學習資源。

本次合作旨在促進雙方在教育、師資、學術資源等領域的深度交流與合作。根據備忘錄內容，嘉義大學資工系將安排定期派遣師資至永慶高中進行AI與資訊科技相關講座與課程，提升學生的學習視野與專業素養，並鼓勵教師進修嘉大碩博士班，以強化教學能量，持續深耕專業能力。

永慶高中自設立「AI科技特色班」以來，結合程式設計與人工智慧核心課程，並配合APCS大學程式設計先修檢測、機器學習、生成式AI應用與資安等實作課程，屢創佳績。學生們在KIBO機器人挑戰賽、世界青少年發明展、全國電子設計競賽等舞台上嶄露頭角，成績斐然。

永慶高中郭春松校長表示：「這次與嘉義大學資工系的策略聯盟，是我們深化AI科技教育、拓展學生學習資源的重要一步。透過雙方資源共享與師資互補，我們期待激發更多創新思維與跨域能力，為學生未來的升學與職涯發展奠定堅實基礎。」

嘉義大學資工系主任林楚迪教授亦指出：「嘉大資工系在AI、資安、虛擬/混合實境、區塊鏈等熱門技術皆有專業師資，很榮幸有機會與永慶高中合作，共同培育此次合作不僅是大學與高中攜手推動科技教育的典範，也期望能培育出更多具有創造力與實務能力的科技人才。期待此次合作能成為大學與高中攜手推動科技教育的典範，，共同為嘉義地區的教育與產業注入新能量。」