普丁稱「明年削減軍費」　反諷北約加碼備戰：不是我們在挑釁

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁27日公開表示，俄羅斯預計從明年起削減國防開支，並將此舉與北約（NATO）未來10年要擴大軍費做出對比，反問「到底是誰在準備發動侵略行動，是我們，還是他們？」

根據《路透社》報導，北約各成員國日前達成共識，將集體國防預算目標提高至國內生產毛額（GDP）的5%，理由是「面對俄羅斯構成的長期威脅」，需要加強軍民抗壓能力。

普丁（Vladimir Putin）在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）的記者會上，首度對此做出回應，「他們這筆錢主要是用來購買美國武器、支持美國軍工體系，這是北約的事，與我們無關。」

普丁進一步指出，「我們準備開始減少軍費，這是我們明年、後年，也就是未來三年的計劃方向。」他透露，目前國防部、財政部與經濟部尚未達成最終共識，「但整體來說，大家都朝這方向思考。」

他也反諷表示，「相對地，歐洲卻在想怎麼增加軍費。那麼，到底是誰在為侵略行動做準備，是我們，還是他們？」

不過，普丁這番說法恐怕難獲西方信任，因為自2022年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍費年年攀升。根據俄羅斯財政部公布的數據，2025年國防預算將占GDP 6.3%，為冷戰以來最高，占整體聯邦預算比重高達32%。

經濟放緩、通膨升溫 俄羅斯軍費吃緊還要打多久？

俄烏戰爭仍無停火跡象，近期戰事甚至出現升溫，談判始終卡關。不過普丁表示，他感謝美國總統川普（Donald Trump）「為終戰努力」，並引用川普先前的說法，「事情比外界想得複雜，這是真的。」

儘管川普聲稱普丁想找機會結束戰爭，但包括烏克蘭與多數歐洲盟國都認為，克里姆林宮根本沒有停戰誠意，只想繼續侵佔領土。

普丁則指出，俄羅斯與烏克蘭談判代表仍保持聯繫，莫斯科方面也準備再交還3000具烏軍遺體。

不過，在戰事持續消耗之下，俄羅斯經濟已顯疲態。由於能源收入減少，2025年預算赤字預估值從原本的GDP 0.5%上修至1.7%，當局還打算動用財政儲備填補缺口。

此外，俄羅斯近年大力投入軍事支出，包括徵兵獎金與撫卹金等，普丁坦言這些政策帶動了國內通膨。財政部預計今年秋天將提出新版預算，屆時能否如普丁所言「削減軍費」，外界仍抱持高度懷疑。