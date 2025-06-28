也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

記者葉國吏／綜合報導

韓國女星尹到怡日前在澎湖記錄她於「阿家生蠔」老闆發生的衝突，引發關注並重創澎湖觀光形象。澎湖縣長陳光復就此公開致歉，「阿家生蠔」也被開罰，老闆則揚言不再經營。不過該影片底下也有網友留言分享用餐經驗，笑言責任應歸於推薦該店的計程車司機。

▲澎湖阿家生蠔老闆出面說話。（圖／記者陳洋翻攝）

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尹到怡的影片目前累計超過60萬次觀看，吸引8000多則留言，多數批評老闆言行不當。然而，一名曾造訪「阿家生蠔」的網友分享個人經驗，試圖解釋老闆的反應。他認為，事件源於城鄉文化差異，尤其針對來自國外的都市遊客，老闆的態度可能更顯粗魯，並直言：「對他走心就輸了。」

▲網友分享去過「阿家生蠔」的感想。（圖／翻攝YouTube）

該網友透露，「阿家生蠔」的營業時間並非固定，Google Map上的資訊僅供參考，實際開店時間全憑老闆心情決定。此外，店家的衛生環境一般，菜色也算普通，主要吸引客人的是大份量的海鮮餐點及相對便宜的價格。而老闆豪邁的態度，則成為用餐時的「隱形規則」，若有不合老闆心意的行為，可能招致不滿。

該網友進一步解釋，尹到怡的行為疑似觸犯老闆的「地雷」——提出份量減半的要求。他分享自己過往經驗，曾因點餐量太少被老闆怒罵，並指出老闆的態度雖然粗暴，但有些遊客能與老闆開玩笑互動，最終在大口吃海鮮中開心離去。他推測，尹到怡及同行友人因晚到且點餐猶豫，讓老闆覺得她們「侮辱了店家招牌」，因此才爆發衝突。

雖然該網友坦言自己不會再光顧「阿家生蠔」，但仍對整體澎湖旅遊留下好印象。他回憶被老闆罵的情景，竟忍不住笑出聲，還幽默地表示：「真正有責的是計程車司機，推薦時沒提醒老闆的尿性。」該言論引來不少網友附和，認為澎湖旅遊業者應加強溝通，避免類似事件重演。