阿家生蠔被停業？老闆淚「殺自己的崽」太扯　澎湖縣政府澄清

▲澎湖「阿家生蠔」老闆眼眶泛紅。（圖／記者陳洋翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓女團「FANATICS」出身的女歌手尹到怡，近日與台灣成員李家儀一起到澎湖玩，沒想到卻被知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，事後澎湖縣府調查，發現「阿家生蠔」未辦理商業登記，因此傳出該店被「勒令停業」的說法，不過澎湖縣政府則透過粉專澄清，此說法「並非屬實」。

回顧整起事件，尹到怡22日在YouTube上傳影片，從影片中可見，「阿家生蠔」老闆嘲諷，「這麼晚來，誰要理你們」、「你們就這樣點隨便吃吃就好，這麼晚吃什麼東西，表示你們誠意不夠」、「我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊」、「賺到錢要回饋我」。

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▲尹到怡和李家儀到澎湖玩。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

尹到怡和李家儀苦等半小時，才終於在老闆娘的幫忙下點餐。只是，當尹到怡要求調整餐點分量時，老闆卻情緒失控，沒收餐點。

「阿家生蠔」老闆解釋，當時他快收攤、碗盤已經收拾，本不打算再收客人，但對方特地搭計程車到訪，才破例收客。沒想到對方沒詢問就開直播，聽2人中文流利，推測應是長期旅居台灣，對台灣民情風俗有一定了解，卻未事先詢問預約、貿然上門，讓他感覺不被尊重，所以語氣才比較差。

由於事關澎湖觀光形象，縣長陳光復第一時間發文道歉。澎湖縣府調查後，則發現「阿家生蠔」未辦理商業登記，卻有營業行為，因而傳出「勒令停業」的消息。對此，老闆泛淚表示，「我是為非作歹、還是作奸犯科？人家衝康竟然當真，（縣府）殺自己的崽（在地店家），太扯了，這個崽這麼死忠耶，我這死人臉，就有人要看啊，是不是澎湖就有好處？」

▲澎湖縣政府透過粉專澄清。（圖／翻攝自Facebook）

澎湖縣政府稍早則在臉書上澄清，「有關報載提及澎縣府於該地點營業之餐飲業者祭出『勒令停業』之說法，並非屬實。經查該業者並未取得營業登記，澎縣府依法發函該業者，限期內取得營業登記或商業登記。截止目前，該業者之違規事項，尚待各權責單位釐清，相關行政裁處，待各權責單位釐清後依法處置」。