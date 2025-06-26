澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

▲尹到怡到澎湖吃海產，遭老闆嗆聲羞辱，引發軒然大波。（圖／翻攝自尹到怡YT）

記者陳洋、柯沛辰／澎湖報導

南韓女團「FANATICS」出身的女歌手尹到怡，近日與台灣成員李家儀一起到澎湖玩，不料卻遭知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，甚至沒收餐點，引發軒然大波，連澎湖縣長陳光復也因此出面道歉。如今澎湖縣政府追查後，發現該店未辦商業登記，因此勒令停業並撤銷營業許可。

尹到怡22日在YouTube上傳影片，題為「韓國人來台灣幾年…最不開心的一次經驗…是因為我是韓國人才這樣對我嗎？還是在開玩笑…？」

影片中可見，老闆以輕佻語氣嘲諷「這麼晚來，誰要理你們」、「妳們就這樣點隨便吃吃就好，這麼晚吃什麼東西，表示妳們誠意不夠」、「我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」、「賺到錢要回饋我」。

2人苦等半小時，才在老闆娘幫忙介紹下順利點餐。不過，當尹到怡要求調整餐點份量時，老闆突然情緒失控，不僅直接沒收餐點，還怒斥「這裡不賣了！」讓2人只能勉強陪笑，並在鏡頭前試圖幫老闆緩頰「可能是有喝醉才這樣」、「真的好吃！」

用餐結束後，尹到怡2人禮貌地說了「謝謝！」沒想到老闆竟回嗆「妳們這種謝謝也太沒誠意了吧」、「這樣也叫謝謝嗎？」讓她當下備感錯愕，並在IG感慨：「這也是文化差異嗎？」

▲尹到怡坦言「來台灣生活那麼久，第一次這麼不開心」。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

影片曝光後，網友湧入「阿家生蠔」狂刷1星負評，痛批店家態度惡劣、丟台灣人的臉。不過，也有部分用餐過的顧客緩頰，指老闆說話本來就比較直接、比較真性情，心情好會請吃東西，而且店內餐點也是真的好吃。

事後，「阿家生蠔」老闆解釋，當時他快收攤、碗盤已經收拾，本不打算再收客人，但對方特地搭計程車到訪，才破例收客。沒想到對方沒詢問就開直播，聽2人中文流利，推測應是長期旅居台灣，對台灣民情風俗有一定了解，卻未事先詢問預約、貿然上門，讓他感覺不被尊重，所以語氣才比較差。

對此，尹到怡回應，Google上顯示的營業時間是到凌晨12點，當天她們是晚上9點半到、11點離開，點餐前還特地詢問老闆「現在還能吃嗎？」才留下用餐。

不過，尹到怡也致歉，稱事件造成這麼大的風波，已向澎湖家扶基金會捐款5萬元，「非常抱歉，影響其他店家，造成整個澎湖紛擾，再次說明，我只是對當天用餐體驗感到不開心，並非對整個澎湖。」

由於事關澎湖觀光形象，縣長陳光復第一時間除發文道歉，承諾絕不會坐視不管，同時也邀請尹到怡再次到訪澎湖。澎湖縣府調查後，發現「阿家生蠔」未辦理商業登記，卻有營業行為，因此依規定勒令停業，並撤銷營業許可。

▼縣長陳光復公開致歉，並邀請尹到怡再次到訪澎湖。（圖／記者陳洋翻攝）