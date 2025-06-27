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羞辱尹到怡遭炎上！澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

南韓女團「FANATICS」出身的女歌手尹到怡日前與台灣成員李家儀一起到澎湖旅遊，未料卻遭知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，甚至沒收餐點，引發輿論熱議。為此，澎湖縣長陳光復還親自出面道歉，徹查後發現該店未辦商業登記，因此勒令停業，並撤銷營業許可。事後老闆出面受訪，眼眶發紅泛淚，直呼「我是為非作歹、還是作奸犯科？（縣長）殺自己的崽（指澎湖店家），太扯了！」

▲▼澎湖「阿家生蠔」遭勒令停業，老闆眼眶泛紅受訪。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖「阿家生蠔」遭勒令停業，老闆眼眶泛紅受訪。（圖／記者陳洋翻攝）

據了解，尹到怡22日在YouTube上傳影片，題為「韓國人來台灣幾年…最不開心的一次經驗…是因為我是韓國人才這樣對我嗎？還是在開玩笑…？」畫面中，老闆語氣嘲諷「這麼晚來，誰要理你們」、「妳們就這樣點隨便吃吃就好，這麼晚吃什麼東西，表示妳們誠意不夠」、「我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」、「賺到錢要回饋我」。

2人苦等半小時，才在老闆娘幫忙介紹下順利點餐。不過，當尹到怡要求調整餐點份量時，老闆突然情緒失控，不僅直接沒收餐點，還怒斥「這裡不賣了！」讓2人只能勉強陪笑，並在鏡頭前試圖幫老闆緩頰「可能是有喝醉才這樣」、「真的好吃！」

用餐結束後，2人禮貌地說了「謝謝！」沒想到老闆竟回嗆「妳們這種謝謝也太沒誠意了吧」、「這樣也叫謝謝嗎？」讓尹到怡當下備感錯愕，並在IG感慨：「這也是文化差異嗎？」

影片曝光後，網友湧入「阿家生蠔」狂刷1星負評，痛批店家態度惡劣、丟台灣人的臉。不過，也有部分用餐過的顧客緩頰，指老闆說話本來就比較直接、比較真性情，心情好會請吃東西，而且店內餐點也是真的好吃。

事後，「阿家生蠔」老闆解釋，當時他快收攤、碗盤已經收拾，本不打算再收客人，但對方特地搭計程車到訪，才破例收客。沒想到對方沒詢問就開直播，聽2人中文流利，推測應是長期旅居台灣，對台灣民情風俗有一定了解，卻未事先詢問預約、貿然上門，讓他感覺不被尊重，所以語氣才比較差。

由於整起事件導致澎湖觀光遭網友炎上，縣長陳光復第一時間也親上火線發文道歉，承諾決不會坐視不理，並邀請尹到怡再次到澎湖遊玩；而縣府在介入調查後，赫然發現「阿家生蠔」竟未辦理商業登記，因此依規定勒令停業，並撤銷營業許可。

遭停業後「阿家生蠔」老闆出面受訪，雙眼發紅泛著淚光，委屈地表示，「我作網路4、500萬，這到底對澎湖是好還是不好，大家自己去想就好；我是為非作歹、還是作奸犯科？人家衝康竟然當真，(縣府)殺自己的崽(在地店家)，太扯了，這個崽這麼死忠耶，我這死人臉，就有人要看阿，是不是澎湖就有好處？」

▼尹到怡到訪澎湖「阿家生蠔」用餐，直呼「第一次這麼不開心」。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

▲▼澎湖海產店老闆要求尹到怡「回饋」女主持人轟：言語性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

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