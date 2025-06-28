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真·護國神山！台積電列《時代》百大影響力企業　輝達、三星落榜

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國《時代》雜誌（Time）近日公布2025年「全球百大影響力企業名單」（TIME100 Most Influential Companies 2025），台積電成功入選，是唯一上榜的晶圓代工業者。值得注意的是，台積電的主要競爭對手南韓三星，以及AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）今年皆未能入選。

這份名單將企業分為五大類別，包括「顛覆者」、「創新者」、「領導者」、「巨擘」及「先驅者」，台積電被歸類於「巨擘」類別。評選過程綜合分析企業的影響力、創新能力以及成就等多項指標，並參考專家意見，最終挑選出全球百大最具影響力的企業。

在「巨擘」類別中，除了台積電，還包括OpenAI、華為、安謀（Arm）、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資公司以及Netflix等知名企業。台積電的成功入選，凸顯其在全球半導體產業中的重要地位。

其他類別也有多家知名企業上榜。「創新者」包含任天堂、阿里巴巴、比亞迪以及德國的AI線上翻譯平台DeepL等；「顛覆者」則包括中國的深度求索（DeepSeek）、公仔品牌泡泡瑪特（Pop Mart）以及數據標註平台Scale AI；「領導者」名單中有貝萊德（BlackRock）、語言學習應用程式多鄰國（Duolingo）以及南韓現代汽車等；至於「先驅者」則有荷蘭艾司摩爾（ASML）、馬斯克的SpaceX以及AI診療平台Qure.ai等企業。

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