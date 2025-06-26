台積電員工偷吃同事雞排紅茶！受害者遭資遣怒告求償　法官判免賠

▲台積電陳姓員工派駐外廠時偷吃田姓員工雞排遭判拘役，田男再度控訴他因陳男遭資遣，求償30萬餘元。（資料照／記者許力方攝）

記者郭玗潔／新竹報導

台積電陳姓員工派駐外廠時，竟偷吃該公司田姓員工的雞排和紅茶，被法院依犯竊盜罪，處拘役10日定讞。田再提出民事訴訟，指陳找台積電人員向公司施壓，導致他被資遣，求償30萬3700元損害。不過法官認為，陳對台積電沒有那麼大的影響力，且田的離職證明書上寫的離職原因為「對工作不能勝任」，認為無證據顯示田遭資遣和陳有關，判陳免賠。可上訴。

田男控訴，他於2023年5月4日下午5時30許，在辦公桌上放了派克雞排、熟成紅茶各2份，離開半小時後回辦公室，雞排和紅茶竟不翼而飛，詢問同事和陳男後，確認是陳男拿去吃掉。

田指出，該竊盜案經協調，陳同意調離現單位以繼續留在公司，然而陳事後不但反悔，還找台積電主管對他公司關切、施壓，影響公司的人事調動，經公司高層下令陳與他進行和解，陳男仍不予理會，之後雙方公司主管開會，台積電人員以他引起工作糾紛為由，要求公司資遣田或調離廠區

田男認為，他任職多年也無任何缺失，並不符合調離廠區的程序，但公司迫於台積電業主工程師的壓力，最後資遣他了結此事，陳男卻能繼續任職。他在2023年10月21日遭公司資遣，隔年4月8日才找到工作，以他在公司底薪3萬4500元計算，陳應賠償他失業期間薪資19萬2050元、固定續約及特休損失8萬1650元、精神撫慰金3萬，共計30萬3700元之損害。

陳則在庭審時表示，這件事只是單純竊盜，田被資遣，是田和雇主之間的問題。僱主確實有針對竊盜案開會討論，台積電認為田對他們而言不符合駐廠需求，台積電建議田不能待在這個廠，建議調往其他廠，和他無關，沒理由向他求償。

法官檢視田提出的離職證明書，發現上面資遣原因為「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」，和陳無關，且根據陳的個人經歷和負責的業務，難認他有能力影響台積電，讓台積電特地派員向公司施壓，就算陳曾向別人抱怨或提起相關內容，對方是否因此向台積電或公司反映，或兩公司是否因此調動人事，都難認和陳的行為有關，因田無法證明他遭資遣是陳的過失造成，證據不足，判陳免賠。可上訴。

▲田男買的雞排和紅茶放辦公室遭竊，憤而報警提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過竊盜的部分，陳雖辯稱「以為是公司請的下午茶」、「以為田及另一位同事已下班離開辦公室，所以拿走2份回家吃」，不過其他同事作證，陳平日即對公司的請的下午茶有順手牽羊的習慣，且公司的下午茶和田出錢請客的雞排、紅茶，放的位置也不同。

法官判定，陳隨意拿走別人桌上的雞排和紅茶，漠視他人財產權益，守法意識薄弱，且雙方未能和解，審酌陳犯罪財物價值相當低、陳的學歷、家境小康等一切情狀，依他犯竊盜罪，處拘役10日，可易科罰金1萬元。

檢方再上訴，認為陳明明可以賠償田的損失，卻未曾主動道歉或和解，犯後態度不佳，希望判更重。法官認為，原判決並沒有偏頗任何一方，量刑適切，檢方認為原審量刑無法達刑罰應報及預防犯罪等綜合目的，並不符合個案正義，駁回上訴。全案定讞。