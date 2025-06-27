一生交過61任女友！　蔡瀾笑談：人生活得有趣，要享受當下

▲蔡瀾過世，享壽83歲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

香港知名電影人、作家蔡瀾享有「香港四大才子」美譽，6月25日在親友陪伴下，於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。蔡瀾一生僅有一名台灣的妻子張瓊文，膝下未有子女，他曾自曝一生交過61任女友，更笑談人生觀念「要享受當下」，令網友們萬分不捨。

▲蔡瀾微博發文。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，蔡瀾一生活得瀟灑，交過61個女友，堅持不生育，對妻子不離不棄。妻子過世後，他豁達面對，即便坐著輪椅，在陸網上依然活躍，拍短片、在微博回覆網友問題。他用自己的經驗告訴眾人，人生活得有趣，就要享受當下。

▲蔡瀾與妻子。（圖／翻攝自微博）

蔡瀾在一段採訪節目中笑著說道，女朋友一年一個不過分吧，那61個總有的，甚至最少吧，「交女朋友是要練習的！」

報導指出，金庸在世時，曾笑著評論蔡瀾，「他吃喝嫖賭什麼都懂，每天喝喝酒、吃吃肉這一天就過去了。」足見蔡瀾的自由灑脫性格。

▲蔡瀾淡然面對死亡。（圖／翻攝自微博）

蔡瀾在近幾年的採訪中說道，面對死亡是不可避免的，「80歲了，要接受死亡了，問題是，什麼時候走，我不能控制，死得不知不覺，當然最好。」

蔡瀾14歲靠著發表影評，賺了自己人生的第一桶金；22歲任職邵氏電影監製，監製出《龍兄虎弟》、《福星高照》等風靡亞洲的影片，捧紅了成龍、李連傑等一眾明星。

他辭職後轉向寫作，在《明報》開設專欄，也創辦了當時紅極一時的明星綜藝《今夜不設防》，訪問過周潤發、成龍等嘉賓。偶然的機會，他踏入美食圈，寫美食文章、做美食節目，成為央視紀錄片《舌尖上的中國》總顧問。