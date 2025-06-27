復刻「川流不息」登陸搶灘　王義川號召200台機車4場次罷免掃街

▲「同意車隊一起衝 守護台灣不後退」記者會。（圖／王義川國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告，傅崐萁等24名國民黨立委罷免案將於7月26日投票。繼反共護台志工聯盟宣布「護國大遶境」活動後，綠委王義川今（27）日召開記者會宣布，上次總統大選的「川流不息 民主前行」車隊行動，獲得很多鄉親肯定與支持，這次全台車掃行動開跑，車隊將深入大街小巷，強力催出「同意罷免」票，目標就是下架不適任立委，終結國會亂象。

王義川、山除薇害發言人阿美、敲羅行動發言人EVA、新竹雙罷領銜人戴振博及桃園市議員黃瓊慧、彭俊豪共同召開「同意車隊一起衝 守護台灣不後退」記者會，王義川表示，此次活動選擇「同意」兩個字，代表正向、陽光、積極，呼籲大家在7月26日投下這張同意票，也希望大家這段時間見面時，都用「同意、同意」互相打氣，傳遞罷免的力量與熱情。

王義川表示，繼上次總統大選的「川流不息 民主前行」車隊行動，獲得很多鄉親肯定與支持，這次「大罷免 大成功」行動，我們同樣全力投入，讓罷免聲浪延續到大街小巷。他指出，昨天曹興誠董事長發起了大繞境活動，像是B-2轟炸機般的罷免區大轟炸、順時鐘遶境，而我們今天就緊接著跟上，負責登陸搶灘，啟動「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」的地面行動。

王義川進一步說明，這次活動先規劃四個城市舉行，分別是7月5日桃園、7月6日台東、7月11日台中，以及7月13日新竹，預計每場號召至少200台機車，車掃時間訂在下午4點半到6點，避開正中午高溫，車隊全程配戴「同意」貼紙的安全帽、身穿「同意罷免」T恤，所有宣傳小物、貼紙、舉牌等，都將上傳到 ibon 提供全民下載，讓支持者都能自行列印使用，沿路一起揮旗打氣、舉牌加油，讓整個城市、全台灣都看見罷免聲音。

桃園市議員黃瓊慧表示，自從反共護台聯盟昨天宣告啟動全台遶境大車掃行動後，各地紛紛規劃與罷免相關活動。大家仍記得去年川流不息車隊，環台一週的壯盛場面，如今大罷免進入第三階段，這次國民黨共有24席立委面臨罷免，其中桃園就佔了六席、占比高達四分之一，自己選區內更有萬美玲與牛煦庭兩位藍營立委，顯示桃園是罷免戰線中的重中之重，第二階段連署雖遭遇不少打壓與困難，但大家已經撐過來，進入投票階段採不記名制，呼籲所有鄉親勇敢站出來，7月5日桃園打頭陣。

敲羅行動發言人EVA表示，台中今日最大新聞莫過於國民黨罷免案爆出幽靈連署，台中市黨部共有34人遭到起訴，這件事更加凸顯罷免不適任立委的必要性，台中第六選區立委羅廷瑋是傅崐萁的小弟和打手，個人爭議不斷，包含親中舔共、霸凌醫護、欺壓女性等行徑，是中六選區無法容忍的立委。EVA強調，這次特別響應王義川委員發起的「同意罷免大車隊」行動，就是希望號召更多公民加入罷免行列，用行動讓爛立委下台。

新竹雙罷領銜人戴振博表示，高虹安與鄭正鈐雙雙涉入貪污案件，讓新竹市蒙上污名，為了終結惡劣政治文化，呼籲新竹市民7月26日踴躍投下同意票，共同清除不適任立委。戴振博強調，雙罷團隊未來將與王義川委員攜手走遍新竹市大街小巷，全力宣傳罷免行動，號召市民站出來，用手中兩張選票守護台灣、守護新竹，相信這場罷免行動將川流不息，大罷免大成功。

山除薇害發言人阿美表示，目前全台各地罷免團體人力吃緊，行動正如火如荼展開。她也特別謝謝王義川委員透過這樣的車掃，把各區的罷免行動串連起來。她提到，國民黨先前公開她個資，意外替罷免行動聚集聲量，讓更多人看見這場公民運動。阿美提到，自己過去曾到新竹、桃園、台中宣講助陣，希望這次能爭取機會，讓雙北也能舉辦王義川發起的車隊掃街行動。

桃園市議員彭俊豪表示，這次罷免行動是一場由下而上的草根民主運動，許多地方政治素人與參與連署的民眾，都是為了守護台灣民主而站出來。他指出，過去深藍選區也因國防預算遭凍結、刪減，開始對藍營立委心生不滿。面對藍營立委砸大錢鞏固樁腳，我們靠的是一步一腳印，喚起民眾熱情，號召大家一起投下同意票，為台灣發聲。