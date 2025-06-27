女牙醫遭痛毆！竟是地球村美語老闆教唆　律師、黑幫大哥也被逮



▲女牙醫被打又抓6幕後黑手，地球村老闆、律師以及4黑幫成員全遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山區在5月中旬發生女牙醫師被人暴力痛毆事件，事後追查竟然與地球村美語有關聯，且與竹聯幫靜安會扯上關係，警方事後追查，在26日逮捕4名靜安會成員，另外還有地球村美語的老闆以及律師，但是6人到案後均矢口否認有教唆犯罪，訊後依照相關規定送辦。

警方調查，49歲的沈姓女牙醫，在5月中旬在牙醫診所被21歲的周姓男子毆打，警方當時將周姓男子帶回派出所，事後外界傳聞，此是與地球村美語68歲陳姓老闆有關，且扯上1500萬元的債務協商問題，所以陳才委託有靜安會背景的33歲夏安出面處理。

警方指出，沈姓女牙醫與地球村美語的陳姓老闆有1500萬元的債務糾紛，且陳也有透過35歲的閻姓律師以及夏安等人出面到沈女牙醫診所協商相關債務，最後談判破局，就發生周姓男子毆打沈姓女牙醫的暴力衝突事件。

警方表示，警方在26日下午陸續逮捕地球村美語的陳姓老闆、律師以及以夏安為首的靜安會等4名成員，還查扣相關的債權證明、委託書以及支票等證物，儘管全部矢口否認，但仍均依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財、妨害自由以及傷害罪嫌送辦。