　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女牙醫遭痛毆！竟是地球村美語老闆教唆　律師、黑幫大哥也被逮

▲▼女牙醫被打又抓6幕後黑手，地球村老闆也遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲女牙醫被打又抓6幕後黑手，地球村老闆、律師以及4黑幫成員全遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山區在5月中旬發生女牙醫師被人暴力痛毆事件，事後追查竟然與地球村美語有關聯，且與竹聯幫靜安會扯上關係，警方事後追查，在26日逮捕4名靜安會成員，另外還有地球村美語的老闆以及律師，但是6人到案後均矢口否認有教唆犯罪，訊後依照相關規定送辦。

警方調查，49歲的沈姓女牙醫，在5月中旬在牙醫診所被21歲的周姓男子毆打，警方當時將周姓男子帶回派出所，事後外界傳聞，此是與地球村美語68歲陳姓老闆有關，且扯上1500萬元的債務協商問題，所以陳才委託有靜安會背景的33歲夏安出面處理。

警方指出，沈姓女牙醫與地球村美語的陳姓老闆有1500萬元的債務糾紛，且陳也有透過35歲的閻姓律師以及夏安等人出面到沈女牙醫診所協商相關債務，最後談判破局，就發生周姓男子毆打沈姓女牙醫的暴力衝突事件。

警方表示，警方在26日下午陸續逮捕地球村美語的陳姓老闆、律師以及以夏安為首的靜安會等4名成員，還查扣相關的債權證明、委託書以及支票等證物，儘管全部矢口否認，但仍均依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財、妨害自由以及傷害罪嫌送辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雨特報擴及15縣市！國家警報響　新北防冰雹、土石流
快訊／新冠疫苗不再全民免費！剩10類對象可公費接種
快訊／飆38.2度！　9縣市「高溫警示」
新台幣升勢如瘋狗浪！專家曝3大原因
烏龍罰單！162件全撤銷　分局道歉
罕見！美多地直擊「火球墜落」巨大音爆　畫面曝光
賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動…她抓包：別以為大家看不出
快訊／女牙醫遭痛毆　地球村老闆被抓了
一家3口成過去式！　創統計以來新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

罷免藍委爆衝突！台中女搶文宣品「趴地不肯起」　雙方互告

桃園市調處登門查連署引發恐慌！立委質疑查水表　桃檢回應了

日本進口千盒感冒藥「偽裝成零食」　代購男詭辯...判刑6月

金門料羅圓環事故！休旅車未禮讓環內車　硬切側撞畫面曝

宜蘭警搞烏龍！4年前的罰單再開一次...民眾傻眼　162件全撤銷

找人騙出女鄰居「出家門看看」開車撞她　恐怖男還扁阿公、伯父

賓士男毒駕逆向狂飆！虎林國中前撞2機車釀1死6傷　重判12年7月

女牙醫遭痛毆！竟是地球村美語老闆教唆　律師、黑幫大哥也被逮

台東婦街頭持刀驚動社區　海端所警員徒手奪下救回一命

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

罷免藍委爆衝突！台中女搶文宣品「趴地不肯起」　雙方互告

桃園市調處登門查連署引發恐慌！立委質疑查水表　桃檢回應了

日本進口千盒感冒藥「偽裝成零食」　代購男詭辯...判刑6月

金門料羅圓環事故！休旅車未禮讓環內車　硬切側撞畫面曝

宜蘭警搞烏龍！4年前的罰單再開一次...民眾傻眼　162件全撤銷

找人騙出女鄰居「出家門看看」開車撞她　恐怖男還扁阿公、伯父

賓士男毒駕逆向狂飆！虎林國中前撞2機車釀1死6傷　重判12年7月

女牙醫遭痛毆！竟是地球村美語老闆教唆　律師、黑幫大哥也被逮

台東婦街頭持刀驚動社區　海端所警員徒手奪下救回一命

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準

虎山股東會通過配息約3.5元　因應關稅加速對美投資

《未知的首爾》替身感謝朴寶英！　冷天3暖舉「殺青送香奈兒大禮」

快訊／大雨特報擴及15縣市！國家警報響　新北防冰雹、土石流　

周杰倫香港開唱「又合體山下智久」：我們來了！　網暴動：拜託當嘉賓

超前部署！彰府砸1500萬　萬套「防災神器」直送鄰里長

快訊／新冠疫苗不再全民免費！今年秋冬剩10類對象可公費接種

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

面對黃金搶救時刻！　南消與新樓醫院合作精進靜脈注射與心電圖判讀

全分局警察「穿制服享用吃到飽」　網大讚分局長：不給個讚不行

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

社會熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

幫孫買早餐被連罰1個月？基隆警說話了

遭規勸戴口罩竟殺店員　紙雕師逃死定讞

中火出事了！　工人10米高處掉落摔死

叼菸惡男被燒死！姊曝「家中黏著皮」要求無期

重機女隊長遭撞　家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器

地球村美語老闆涉教唆打女牙醫　逮4黑幫成員共謀

台南市府一級主管涉貪　50萬交保

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

嘉義惡警巡邏車私用還性侵　重判4年6月

快訊／台中民眾凌晨逆向走國道！　貨車撞飛後車輾斃

燒死叼菸惡男　碩士級醫美總監判14年

更多熱門

相關新聞

喬債衝茶行砍殺！高雄惡煞倒車撞鐵門影片曝

喬債衝茶行砍殺！高雄惡煞倒車撞鐵門影片曝

高雄市苓雅區一家已歇業的茶行，成債務談判的濺血現場！ 數名黑衣煞氣騰騰闖入，揮舞刀棍對著店內7名員工就是一陣猛砍狂毆。無預警的暴力讓員工措手不及，最終導致4名員工其中2人遭刀砍傷手臂，另2人則被球棒毆傷，所幸皆無生命危險。這群惡煞在施暴後，甚至囂張地倒車衝撞茶行鐵門才揚長而去。

台鐵一連4起旅客攻擊　工會提3訴求：密錄器不該用來監控員工

台鐵一連4起旅客攻擊　工會提3訴求：密錄器不該用來監控員工

日「地鐵駕駛」遭乘客攻擊！意識模糊送醫

日「地鐵駕駛」遭乘客攻擊！意識模糊送醫

垃圾混廚餘遭拒收　雲林男拿竹棍攻擊清潔隊員

垃圾混廚餘遭拒收　雲林男拿竹棍攻擊清潔隊員

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

關鍵字：

地球村女牙醫暴力事件

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面