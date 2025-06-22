喬債衝茶行砍殺！高雄惡煞搭4車逞凶　兩度倒車撞鐵門影片曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區昨夜（21日）一家已歇業的茶行，成債務談判的濺血現場！晚間9時40分許，3輛轎車與1輛小貨車急駛而至，數名黑衣煞氣騰騰闖入，揮舞刀棍對著店內7名員工就是一陣猛砍狂毆。無預警的暴力讓員工措手不及，導致4名員工掛彩送醫，其中2人遭刀砍傷手臂，另2人則被球棒毆傷，所幸皆無生命危險。這群惡煞在施暴後，甚至囂張地倒車衝撞茶行鐵門才揚長而去，行徑囂張目無法紀！

▲大批黑衣人分坐3台車跟一輛貨車來到茶行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據苓雅警分局調查，這起暴力事件疑為債務糾紛引爆。原本雙方人馬相約在永泰路這間茶行「喬」債務，沒想到一言不合，演變成一場腥風血雨的砍殺圍毆。當時茶行雖已歇業，但大門並未上鎖，讓這群黑衣男得以長驅直入。黑衣男一進店便對著員工叫囂，口角之後就持棍棒對著4名員工就是一陣猛砍猛打，行兇後，其中一輛貨車還兩度倒車衝撞茶行鐵門，發出巨大聲響，挑釁意味十足，彷彿在宣告「這筆帳，還沒完！」

▲貨車還倒車衝撞鐵門後離開，挑釁意味濃厚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事發後，警方獲報立即趕抵現場，救護人員也迅速將4名傷者送醫救治。萬幸的是，傷者都無生命危險。苓雅分局已立即組成專案小組，鎖定涉案車輛與嫌犯身分，正全力以車追人。