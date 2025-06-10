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台鐵一連4起旅客攻擊　工會提3訴求：密錄器不該用來監控員工

▲▼台鐵頻傳旅客暴力攻擊事件，產業工會今前往政院陳情。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵頻傳旅客暴力攻擊，台灣鐵路產業工會、台灣警察工作權益推動會今前往政院陳情。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年連發生4起旅客暴力攻擊員工事件，台灣鐵路產業工會、台灣警察工作權益推動會今前往行政院陳情，要求增聘保全，並研擬密錄器合理使用規定，不可強制員工全程包含個人上廁所等也要全都錄，並補足基層鐵路警察人力，別讓單警值勤殉職再上演。

根據台鐵公司統計，光今年就已發生4起旅客暴力攻擊事件，包括4月21日屏東站站務人員值勤時，遭不理性旅客衝撞受傷；5月20日湖口站站務員遭酒醉旅客動手；5月22日玉里站旅客以手機丟擲車長並甩巴掌；5月22日三義站車長遭酒醉旅客毆打。

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台灣鐵路產業工會、台灣警察工作權益推動會今前往行政院陳情，台鐵產業工會表示，台鐵運輸服務遍佈全台，幾乎每年都會發生站務員、車長等遭旅客言語羞辱、攻擊之職場暴力事件，5月22日接連幾起列車暴力事件，凸顯基層運務員工在高風險衝突現場毫無保障，每年都有員工被攻擊，公司卻只會譴責，目前沒有密錄器、沒有保全之下，運務人員只能單獨面對。

▲▼台鐵頻傳旅客暴力攻擊事件，產業工會今前往政院陳情。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵頻傳旅客暴力攻擊事件，工會今前往政院陳情。（圖／記者李姿慧攝）

工會指出，這次事件不單只是台鐵員工職安問題，更衍生鐵路警察單警執勤問題，成為鐵警執勤上的阻礙，政府完全遺忘了2019年鐵警李承翰遭旅客刺死殉職，在同一條鐵路上工作，值勤安全全都不受保障，是鐵路運輸重大職安議題，行政院應跨部會協調交通部、內政部解決鐵路安全問題。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，工會向行政院提出三訴求，包括請行政院要求內政部、交通部跨部會協調，明確台鐵公司解除運送契約後，鐵警局如何履行維護鐵路秩序責任；要求內政部補足基層鐵警，別讓單警值勤殉職再次上演；要求交通部及台鐵公司承諾增聘保全、研擬合理密錄器使用規範。

▲▼台鐵產業工會秘書長朱智宇。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會秘書長朱智宇。（圖／記者李姿慧攝）

車長出身的台灣鐵路產業工會會員代表江宥樺則表示，5月22日那天不到24小時內，台鐵列車長連續遭遇暴力攻擊，同仁只是依規定維持車上秩序，卻換來拳頭與侮辱。

他們不禁要問，「這樣的工作環境，是一位身上背負著列車上所有旅客生命安全的交通從業人員所該承受的嗎？」他說，這些暴力不是個案，2019年李承翰員警在單警值勤時，遭到刺殺殉職。但6年過去了，單警執勤依然是常態，保全配置仍是空話，密錄器甚至淪為監控員工的手段。

江宥樺說，台鐵員工要的不是一時的關注，而是長久永續的保障，台鐵員工需要的是制度、正義，和平安下班。

台灣鐵路產業工會理事長曹嘉君則說，台鐵運務人員，不論是站務、車長，都是每天站在第一線與旅客溝通的基層員工，每當天災事變造成誤點，或是TPASS趕鴨子上架等新政策上路，都是運務人員在承受一切與社會的溝通成本。

面對不理性的旅客、突發的衝突，從鐵路局時代至今都是相當消極，如今在解除運送契約後，竟然還要因鐵警「只有一人無法協助」的制度問題勞勞相殘，「政府對於公共安全、運輸安全的責任在哪裡？」

曹嘉君表示，工會要求行政院出面，明確指示內政部、交通部跨部會協調，釐清鐵警在列車秩序維護上的實際作為，他們沒有忘記嘉義站那位殉職的警察，更不希望再有下一個發生。

工會請行政院督促內政部，補足鐵警人力，讓每一位警察都能安全執勤，也請交通部與台鐵不要再用「經費不足」當藉口，該增聘的保全要增聘，密錄器的使用也請給出合理規範，不要讓它變成監控工具。

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