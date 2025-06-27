甘肅省委書記：秉持兩岸一家親理念　推動隴台交流交往

▲甘肅省委書記胡昌升。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／敦煌報導

「兩岸共同弘揚中華文化活動」昨（26）日在甘肅敦煌舉行，中共甘肅省委書記、省人大常委會主任胡昌升於會上致詞表示，甘肅與台灣雖然相隔千里，但隴台文化交流從未間斷；將秉持兩岸一家親理念，加力推動隴台交流交往。

由敦煌研究院、馬英九基金會共同主辦的「兩岸共同弘揚中華文化活動」，昨日在敦煌研究院舉行。胡昌升、前總統馬英九依序開場致詞，並由被譽為「敦煌女兒」的敦煌研究院名譽院長樊錦詩發表演講，以及兩岸青年代表進行分享，最後由宋濤結語致詞。

胡昌升致詞時表示，甘肅與台灣雖然相隔千里，但隴台文化交流從未間斷。甘肅在弘揚中華文化，以其為主旋律，推動了隴台文化交流不斷走深走實。

「我們大力的發揮文化資源優勢，連續開展隴台文化交流月的活動，特別是連續12年舉辦海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲活動」，胡昌升說，6月21日舉辦了第三十六屆公祭伏羲大典，海內外的中華兒女近千人到天水尋根祭祖，「兩岸同胞在對中華文化的傳承中增強了民族認同感和歸屬感」。

胡昌升還舉例，敦煌研究院在台灣舉辦敦煌石窟藝術特展，敦煌樂舞文化主題展，同時一大批台灣同胞來到了敦煌莫高窟參訪交流。「我們大力推進兩岸人員的往來，兩岸高校師生常態化的交流參訪，共同研習敦煌舞姿、壁畫技藝、書法篆刻，親身感受中華文化的魅力。」

胡昌升提到，馬英九一行參訪的嘉峪關，是明代萬里長城的西端起點，也是古絲綢之路的交通要衝。甘肅敦煌文化璀璨奪目，古絲綢之路開通後，甘肅成為東西文明交融的大通道，世界四大文明和三大宗教再次匯集，造就了融通中西、兼容並蓄的敦煌文化。

胡昌升強調，甘肅將秉持兩岸一家親的理念，加力推動隴台交流交往，攜手築牢中華民族共同體意識。「我們希望以台灣同胞共同傳承中華經典，弘揚中華文化，增進兩岸同胞文化認同，築牢兩岸關係發展的思想根基。」

胡昌升也表示，「我們希望更多的台灣同胞，特別是青年朋友來甘追夢、築夢、圓夢，我們希望兩岸同胞堅守中華文化立場，堅定中華文化自信，同心同向，攜手前行，共同創造美好的未來。」