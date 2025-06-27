花蓮市推共享電輔單車！3市鎮60站點500輛　公所評估中

▲▼MOOVO運點科技拜訪花蓮市公所，討論推動共享單車租賃系統服務。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

MOOVO運點科技股份有限公司協理馬志成等一行3人於26日下午拜訪花蓮市公所，市長魏嘉彥接待並討論在花蓮地區推動共享單車租賃系統服務，縣議員魏嘉賢也特別到場關心。

MOOVO目前已在彰化縣及雲林縣營運，使用率連年攀升，連續兩年滿意度皆超過94%，會員數逼近80萬，雲林縣目前已設置超過200個站點。

馬志成表示，MOOVO希望透過本次拜訪先讓市公所了解此項服務，未來期望能以縣級規模推動共享電輔車服務，配合花蓮的慢生活、安全宜居的願景，初步規劃希望能夠在花蓮市、吉安、新城等生活圈內設置60個站點、約500輛電輔車，符合大花蓮生活圈對共享交通工具的需求。

魏嘉彥表示，上週經彰化市林世賢市長引介後，特別邀請MOOVO來訪交流，進一步瞭解共享單車系統的建置需求。他指出，花蓮市作為著名的觀光城市，提供便利且節能減碳的交通工具相當重要，尤其適合遊客騎乘自行車探索地方美景，電輔車輕便省力，符合遊客需求。

針對財政問題，魏嘉彥表示，初步評估MOOVO系統在花蓮營運的可行性，但若單由市公所進行建置，還是得審慎考慮財政負擔。而下週將前往台東考察YouBike的建置狀況，以提供花蓮市更全面且經濟實惠的共享交通解決方案。

▲電輔單車輕便省力節能減碳，尤其適合騎乘探索地方美景，符合遊客需求。

MOOVO電輔車，採用智慧樁電子圍籬停車系統，具備智慧管理功能，搭載4G網卡、GPS定位和平衡感測器，不僅防竊，更能精確掌控車輛位置及使用情況，並設有完整災害應變計畫，對颱風等災害有完善的因應策略，提升城市交通的穩定性與安全性。

魏嘉彥市長表示，期望未來能結合觀光與公共運輸，透過共享電輔車系統提升交通便利性與可及性，吸引更多遊客深入探索花蓮美景，進一步推動低碳永續的城市發展。