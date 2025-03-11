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「造價昂貴」花東快速公路評估遭退　徐榛蔚：不應看冰冷數字

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，經濟效益不應該凌駕於花東鄉親的平等權之上。鄉親迫切需要不是紙上冰冷的數字計算。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

花蓮縣長徐榛蔚表示，經濟效益不應該凌駕於花東鄉親的平等權之上。鄉親迫切需要不是紙上冰冷的數字計算。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

攸關花東兩縣交通命脈的「花東快速公路」，其可行性評估遭交通部以「造價昂貴」的理由退回。花蓮縣長徐榛蔚9日發布聲明表達強烈不滿，人民最基本的交通權益不應以造價因素退回，花東人民更非次等公民，呼籲中央政府應以民為本支持興建「花東快速公路」，給花東鄉親一條安全回家的路，補完環島快速道路最後一塊花東拼圖。

徐榛蔚表示，長期以來，花蓮因交通不便，居民面臨極大的發展不均。如今，花東快速公路的評估雖已重啟，卻因「造價高、經濟效益不足」而遭退回，然經濟效益不應該凌駕於花東鄉親的平等權之上。鄉親迫切需要不是紙上冰冷的數字計算。

徐榛蔚強調，民生建設不能成為政治算計的犧牲品，選舉時各方候選人表態支持，選後卻門檻重重、推動無門。交通發展關乎人民權益與地方永續，不能只算成本效益。花東長年被邊緣化，這不只是對地方的忽視，更是城鄉發展不均的關鍵。政府的承諾不該隨選舉結束而落空，將持續爭取應有的交通建設。

徐榛蔚進一步說明，若僅有「崇德—新城段」，無法真正解決花東交通長期以來的困境。花東快速公路是台灣經濟發展的百年大計，而不是不斷擴大的城鄉差距，應以更長遠的眼光來看待花東交通建設，是政治人物對這片土地上所有人民的承諾與責任。

徐榛蔚表示縣府團隊將持續與中央政府溝通，為縣民爭取更公平的交通建設機會，與花蓮各界團結爭取，讓花蓮不再因地理條件受限，而能與全台灣共同邁向更均衡的發展。

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