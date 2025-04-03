高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

▲太管處爭取30億經費，重建太魯閣家國家公園。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震發生滿1週年，太魯閣國家公園自去年遭受芮氏規模7.2強震重創，不僅帶來環境的破損，也帶給花蓮人甚至國人滿心的創傷。面對這樣的挑戰，內政部責無旁貸，立即啟動了災後重建，組成跨署處的重建小組積極投入重建工作，並爭取了30億元的園區重建經費，希望儘快恢復太魯閣的美。

內政部表示，重建過程中，除面對餘震不斷外，也接連遭遇凱米、山陀兒到康芮等颱風的肆虐，更讓重建之路環境更加困難。內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處執行的整體重建工作，是依環境條件及災害情形分期分區進行重建工作，並適時調整。

▲動員志工採集原生植物種子製成種子球，復育震後受傷的邊坡。

內政部說明，經過太管處一年來無數人次的努力，針對環境條件較為穩定地區，如太魯閣臺地遊客中心及西寶以西之景點，如西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等，目前已可供民眾休憩或健行；另預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

此外，太管處也同時辦理軟性音樂會及環境教育活動等，特別是動員志工採集原生植物種子製成種子球，復育震後受傷的邊坡；持續舉辦太魯閣峽谷音樂節、部落音樂會、推動山海部落小旅行等，希望能修復山林也療癒人心，也讓來太魯閣的旅人，能一起為太魯閣加油。

▲太管處持續重建太魯閣國家公園，恢復世界級美景。

內政部表示，重建之路仍然漫長，未來將透過高科技儀器（例如LiDAR光學雷達、UAV空拍等）對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫、植被等詳細的評估與調查後，提供工程規劃設計的依據，再啟動強化工程設計、施工。同時，內政部亦已請國土管理署、空勤總隊等單位，共同擔負重建工作，如布洛灣、長春祠地區的整建。

內政部最後強調，除了硬體設施的重建外，也以崇敬大自然的精神，集合眾人的智慧，讓山林休生養息，才能保護這片美麗的景色，也留給花蓮鄉親更好的未來。太魯閣國家公園一定會與花蓮民眾、專家學者、地方政府與社團共同合作，推動負責任的旅遊，讓遊客在欣賞自然美景的同時，也能共同守護這片珍貴的土地。