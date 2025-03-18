主動關心身心障礙者！花蓮啟動需求評估全面電訪機制

▲透過電話訪談初步了解其生活狀況與家庭照顧情形，進行需求評估。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府社會處為了協助身心障礙者及其家庭更便利取得社會福利資源，於114年度攜手維安社會工作師事務所，主動電話聯繫當年度領有身心障礙證明的民眾，透過電話訪談初步了解其生活狀況與家庭照顧情形，進行需求評估並主動媒合適切的社會福利服務，確保身心障礙者的生活品質，並減輕家庭照顧負擔。

截至113年底本縣身心障礙人口2萬6,028人，每年約有6,000至8,000名民眾申請或換發身心障礙證明。根據過往經驗，身心障礙者對於福利資源的運用較不熟悉，尤其面對繁瑣的申請程序，常因資訊不對等或缺乏指引，而錯失適當的服務支持。為縮短此落差，縣府透過電訪機制，確保每位符合資格的身心障礙者都能獲得必要的協助。

在113年度全面電訪計畫中，共聯繫6,195名身心障礙者。依據《身心障礙者權益保障法》，身心障礙者可申請「個人照顧服務」及「家庭照顧者支持服務」，如社區日間照顧、家庭托顧、生活重建、臨時及短期照顧等。對於有法定服務需求的民眾，或屬於高照顧負荷家庭（如：主要照顧者需同時照顧兩名以上成員、高齡照顧者、無照顧經驗者等），以及身心障礙者有嚴重情緒行為影響自身或他人安全等情形，縣府安排專業評估人員到宅訪視，積極提供848個家庭及時獲取所需的服務，避免因缺乏資訊或協助而陷入困境。

縣府社會處特別提醒，若民眾接到縣府或維安社會工作師事務所來電詢問身心障礙者及家人基本資訊，該來電屬於社會處主動關懷之電訪服務，並非詐騙電話，若有疑慮，可於上班時間致電縣府社會處福利科03-8235546或03-8239392查證。此外，若有到宅訪視需求，評估人員皆會事先電話聯繫，確認約訪時間，並於訪視當日佩戴工作識別證，以利民眾識別，請安心配合。

花蓮縣政府透過電話訪談、家庭訪視與資源媒合，持續積極強化社會福利服務，確保每位身心障礙者都能獲得適當服務支持，改善身心障礙者及家庭生活品質。