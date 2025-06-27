黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

▲震傳媒最新罷免民調。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，下同）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，目前共計24位國民黨立委罷免案成案，將於7月26日投票。對此，媒體人黃暐瀚今（27日）分析一份最新罷免民調，結果顯示，會去投不同意罷免 40.1%、會去投同意罷免 27.3%。他強調，三月時反罷民意才 19.7%，現在升高整整一倍，簡單結論，照這份民調來看，如果明天就投票，大罷免，將會大失敗。

黃暐瀚貼出多張民調圖卡表示，震傳媒昨天公布最新的民調，針對第三階段罷免投票成案縣市選民的投票意願，會去投不同意罷免 40.1%、會去投同意罷免 27.3%。

黃暐瀚指出，三月時反罷民意才 19.7%，三個月過去升高了整整一倍！由於民調的「總統支持度」和「藍綠比」都沒有重大改變，這份民調顯示「藍營支持者投反對罷免票的意願翻倍，並高於支持罷免」。

黃暐瀚直言，簡單結論，照這份民調來看，如果明天就投票，大罷免，將會大失敗。

最後，黃暐瀚強調，這段期間，每一家、每一份民調，他都會據實參考引用，不論民調結果對罷免有利或不利。戴著有色眼鏡，恣意批評的網友，請消化自己的情緒，莫忘「佛印與蘇東坡」。

本次民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年6月22日至6月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,075人（加權前家戶537份、手機538份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）