快訊／台中藍營連署抄名冊還叮嚀「80歲以上別抄」　2苦主回應了

▲國民黨台中黨部總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中地檢署偵辦死亡連署案，發動罷免綠委何欣純、蔡其昌的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等多名執行長、總幹事、黨工都涉入其中。中檢今日偵結起訴34人，並統計偽造份數有4258份。起訴書載明，整個台中市黨部都在協助抄寫連署作業，還交代80歲以上的黨員不要抄，記得黑筆、藍筆交換著抄，用以躲避追查。對此，何欣純回應，這些國民黨工被起訴後，上位者好像漠不關心。蔡其昌則表示，當朱立倫、盧秀燕抨擊檢調搜索國民黨部「太離譜」的時候，如今誰應該來向我們道歉？

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。

何欣純表示，今天台中地檢署起訴，尊重司法也希望盡速調查清楚，給國人一個交代，這是民主政治最重要的，也對這些被起訴的基礎黨工感到心疼，這些國民黨工在上面一聲令下後做這些，被起訴後，上位者好像漠不關心、不聞不問，國民黨從上到下對違法連署完全沒有交代，也不感到抱歉，這更令人生氣，再次呼籲司法盡速調查，守護台灣民主。

蔡其昌回應，稍早台中地檢署正式起訴國民黨台中市黨部集團犯罪，內容鉅細靡遺，整個黨部從上到下關起來一起抄，還交代80歲以上的黨員不要抄，記得黑筆、藍筆交換著抄，當朱立倫主席、盧秀燕市長抨擊檢調搜索國民黨部「太離譜！」的時候，如今誰應該來向我們道歉？

