「團結十講」成國家認同之爭　游盈隆：徹底論戰大罷免才會找到意義

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前展開「團結國家十講」，不料，在第二講中提到，「反共護台」是最大公約數，並用民主淬鍊出國家團結的力量、打掉雜質一說，引來藍白不滿。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（26日）表示，就讓台灣意識全面引爆，與中國意識放在陽光下檢視，台灣需要這一場徹底的論戰，大罷免才會找到其真正的意義與價值。

游盈隆表示，自6月20日中選會公告24位國民黨立委進入第三階段罷免後，至今已經一個禮拜，過去這七天，藍綠陣營可謂鑼鼓喧天，尤其是總統賴清德6月22日開場的「團結國家十講」，目前才完成兩講，各方就反應出奇激烈，選情正加速白熱化。

游盈隆指出，對這場關係到24席國民黨立委政治生命的大罷免，一個重要問題是，選情熱比較好？還是冷比較好？就他的觀察，選情冷對綠比較好，選情熱對藍比較好。

「過去幾個月，從某個角度看，綠營支持者宛如發動一次成功的夜襲，藍營猝不及防，讓野火燎原。現在，選情在很短時間內激化，原本冷眼旁觀的藍營支持者和中性選民被捲入的機率大增。」

游盈隆說，賴清德目前的兩場演講，一場論國家，一場論團結，綠營支持者聽得眉飛色舞，藍白陣營聽得怒不可遏，正是一樣看花兩樣情，他則認為，賴清德打開天窗說亮話，勇於碰觸台灣今日政治上最根本的問題，展現國家領導人應有的風範與高度，走出屬於自己的路線，是值得肯定和讚揚的。

游盈隆進一步直言，在野黨面對大罷免巨大壓力，借力使力，原本稀鬆平常的「鑄劍論」、「雜質說」都可任意牽連成罪大惡極，也使得理性嚴肅的討論變得不可能。

眼見情勢如此發展，游盈隆強調，接下來，一直到726投票之前，賴清德還有八講，如果沿著目前的基調，每一講如果沒有驚天動地，也必定有血有肉，藍營正愁沒有反罷免論述和主題，這樣一來不是正中下懷嗎？

然而游盈隆表示，就讓台灣認同與台灣意識全面引爆，讓中國認同與中國意識放在陽光下檢視，放在台灣整體政治發展的歷史脈絡下去檢視，台灣社會需要這一場徹底的論戰，如此一來，或許大罷免才會找到其真正的意義與價值。