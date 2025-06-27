假投資買黃金！騙22人詐4千萬　彩券行「買刮刮樂」幫洗錢

▲▼刑事局南打中心破獲詐騙集團透過彩券行洗白贓款。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心調查「BitVenus」投資平台涉及詐欺案，詐團成員先利用交友網站，假借投資黃金現貨之名，誘導被害人至「BitVenus」平台操作泰達幣交易投資黃金，警方清查發現有22名受害者遭騙金額高達4000萬元，而「BitVenus」拿到贓款後，交給合法的彩券投注站來洗錢，南打日前發動大規模搜索、約談，共拘提17名嫌疑人，訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。

警方調查，詐欺集團成員首先透過交友網站與被害人建立信任，並以分享投資黃金成功經驗為由，遊說被害人加入「BitVenus」平台，由於該平台規定須使用泰達幣進行交易，涉案人更派遣假幣商與被害人進行面交，然而，等被害人欲提領獲利時，卻遭客服要求支付各種不合理費用，最終才驚覺受騙。

高雄地檢署指揮偵辦後發動第一波查緝行動，突擊高雄市某數位科技有限公司，逮捕黃姓負責人等7人，並查扣贓款34萬元、泰達幣近36萬枚、手機、電腦及其他相關證物。

警方循線追查，發現該公司涉嫌透過投注站不法洗錢，並指揮車手將贓款存入彩券行後，由彩券行向台彩公司購買刮刮樂等相關商品，等彩券販售完畢後，贓款也已經漂白，再轉回給詐騙集團。

今年3月間，檢、警前往彩券行等地進行第二波搜索、約談，查獲陳姓男子等8人到案，並扣押贓款336萬元、刮刮樂（總面額138萬元）、手機、電腦主機及相關契約文件。

二波搜索警方共拘提17名嫌疑人到案，並在訊後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。