搶著買！好市多「神級商品」瘋狂增值　1年爽賺3萬元

▲好市多黃金2023年開賣以來，需求不減反增。（圖／ETtoday資料照）



記者吳美依／綜合報導

隨著黃金價格接近歷史新高，好市多（Costco）金條的價格，比1年前上漲990美元（將近新台幣3萬元）。自從該零售商2023年開始販售金條以來，它們似乎有著穩定吸引力，儘管現貨金價大漲，需求卻似乎不減反增。

CNBC報導，如果你去年6月在好市多購買1盎司金條，價格約為2399.99美元，放到今年6月17日，黃金現貨價格已經來到3390美元，漲幅高達41.3%，未實現損益990美元。

根據歷史紀錄，在地緣政治不穩定、通貨膨脹或對美元走勢感到擔憂的情況下，投資人往往會湧向黃金。今年5月，好市多收緊購買限制，會員每天只能進行一次交易，每次最多只能購買2條金條。

▲金價逼近歷史新高。（圖／路透）



如果你1年前在好市多購買金條，如今可能考慮出售獲利。佛州理財規畫師烏林（Jon Ulin）指出，現貨價格能夠提供一個議價基準，但賣家實際收穫價格通常會少約5至10%，具體取決於他們銷售的地點和方式。

華爾街日報報導，實體經銷商通常會提供面對面的評估與即時付款，並且可能以現貨價格低1至5%的價格收購1盎司金條，但這個行情通常已經比當鋪更好。

不論如何，在Yelp、Google或非營利組織「商業改進局」（Better Business Bureau）等平台審查潛在買家，都有助於避免過低報價、隱藏費用甚至是詐騙。烏林也建議，「我會避開私人買家，或者eBay、臉書Marketplace等市場。你在處理一件高單價物品，可能遇上信譽不佳的人。」