加熱菸卡關衛福部！查緝私菸又怠惰　彭華幹怒轟：讓黑市壯大

▲彭華幹強調，盼立委督促衛福部儘快依法完成加熱菸上市審查，杜絕黑市與漏稅。圖／CLEAN AIR大聯盟提供)

記者邱中岳／台北報導

衛福部國健署拖延審查加熱菸，導致黑市橫行、稅損嚴重，不分藍綠白的立委群起砲轟，民間團體25日在立法院前演出「餵符部裡有財神！走私加熱菸狂拜」的行動劇，意指政府怠惰執法、放任走私猖獗，百位支持加熱菸依法上市的民眾參與，透過角色扮演與實境模擬行動，凸顯現狀荒謬。

活動由CLEAN AIR大聯盟發起人彭華幹擔任主持人，現場搭設暗喻衛福部兩大官員「雙神坐鎮」的「財神廟」，分別供奉「蚯財神」與「捂財神」，諷刺官僚體系對於加熱菸審查「一武擋卡關、一文裝聾作啞」，讓黑市趁勢壯大，政府年損失逾百億元稅收。

抗爭現場也模擬走私業者向衛福部拜神祈福，成功躲避查緝、大賺黑心錢；每次膜拜財神顯靈賞糖果、灑現金，凸顯政府拖延無下限導致的荒謬現狀與走私暴利；彭華幹高喊，這不只是財政問題，更是治安與國安隱憂，澳洲已有實例因菸品走私引爆黑幫火拼與縱火事件。

陳抗代表指出，最離譜的莫過於「走私加熱菸國家隊」現象，這些人仰賴行政怠惰與政策拖延，形同官方默許的走私產業鏈，不僅賺取暴利，還嚴重打擊社福政策。

現場民眾表示，現在走私加熱菸有巨大利益，再加上犯罪成本極低，衛福部國健署一直拖，等於是幫忙護航大賺走私的黑心錢。

活動最後，彭華幹帶領群眾齊喊口號，呼籲政府切勿再以卡關方式回應各界期待。民眾並遞交陳情書至立法院，盼立委督促衛福部儘快依法完成加熱菸上市審查，杜絕黑市與漏稅。