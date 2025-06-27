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一回家就躺平！宜得利「電動沙發」一鍵放鬆　下班後的療癒夥伴

▲一回家就躺平！宜得利「電動沙發」一鍵放鬆，下班後的療癒夥伴。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

對於不少上班族來說，下班回家後最期待的瞬間，就是躺在沙發上好好休息，而兼具美觀和實用的電動沙發，成為許多人投資「幸福感」的必備夥伴，讓疲憊的身心都能瞬間獲得療癒，宜得利熱銷冠軍電動沙發「N-BELIEVA 3」系列，以極致舒適的坐感，成為許多家庭的首選，今年進行全新改版，不僅皮革與機能升級，也新增更多貼心設計！

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼宜得利熱銷冠軍電動沙發「N-BELIEVA 3」系列，今年進行全新改版，新增許多貼心設計。

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

宜得利家具採購李紹杰指出，「這款沙發最大的亮點是它將舒適性與實用性完美結合，左右兩個座位都具備獨立電動調整功能，消費者可以依個人需求調整腳靠與背靠角度，找到最放鬆的姿勢。椅背是採用三段靠墊的設計，可以有效的支撐頭部、背部跟腰部，而背靠採用薄型設計，只需離牆15公分就能輕鬆設置。擺放也不會顯得壓迫，特別適合中小型客廳，而且可以依照家中人數及空間大小選擇1～4人座的沙發。」

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼家具採購李紹杰介紹電動沙發特色時指出，左右兩個座位都具備獨立電動調整功能，中央椅背可以倒下作為茶几使用。

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

李紹杰也提到，「三人座的中央椅背可以倒下作為茶几使用，在看電視或休息的時候，可以增加擺放飲料零食的置物空間，讓消費者解放雙手，專心滑手機。沙發側邊另有USB充電插孔設計，不用擔心手機沒電，而且N-BELIEVA 3有4種材質可供挑選，特別是厚皮款式。接觸面都是使用真皮材質，比起一般皮革多出1.2倍的厚度，不僅坐感更加舒適，也較一般皮革更加耐用。另外，也有新增防夾機制，可以避免誤觸或夾傷，厚實的椅腳及底部輔助腳設計，也能有效減少使用時的搖晃感。」除此之外，N-BELIEVA 3 系列享有三年保固，詳細內容請參考商品保固書。

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲沙發側邊有USB充電插孔設計，長時間滑手機也不怕沒電。

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲N-BELIEVA有4種材質可供挑選，特別是厚皮款式，比一般皮革多出1.2倍的厚度。

宜得利家居也推出電動個人椅，可以280度自由旋轉，無論設置在哪個角落，起身、取物時都能隨心轉向，李紹杰表示，「LE01 採用四馬達分區控制設計，可以分別調整頭部、背部、腰部與腿部，讓消費者精準微調每一個支撐角度，真正達到量身打造的放鬆體驗。」

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲電動個人椅LE01，可以280度自由旋轉，無論放在哪個角落，都能隨心轉向。

而且LE01採用符合人體工學的椅背弧度，加上包覆性高、以羽絨填充的高椅背設計，再搭配柔軟不易塌陷的座面，讓整體乘坐感更加舒適。另外，可以調整至心臟與小腿同高的仰角，讓人長時間久坐也不易感到疲勞，非常適合閱讀、看劇或長者休息使用。LE01除了販售皮革材質外，亦販售耐用的貓抓布材質，有寵物或孩童的家庭也十分推薦。」

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲LE01 採用四馬達分區控制設計，可以分別調整頭部、背部、腰部與腿部。

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

▲LE01除了皮革材質，也有貓抓布材質，非常適合有寵物跟小孩的家庭。

只有豪宅才配備的電動沙發，在宜得利能用親民價格輕鬆入手，享受多功能又高品質的生活。不用花大錢，就能滿足居家療癒感，而且還有「滿額免運送費、家具免費組裝」服務，快到門市試坐電動沙發，找到最適合自己的療癒夥伴。

▼宜得利有「滿額免運費、家具免費組裝」服務。

▲▼宜得利,電動沙發,N-BELIEVA,LE01。（圖／記者姜國輝攝）

N-BELIEVA：https://nitoritw.pse.is/7smuxy
LE01：https://nitoritw.pse.im/7svavm

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