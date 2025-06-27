冷心低壓抵達「午後西半部雨最大」　熱帶系統下周可能發展

▲冷心低壓已到台灣南部，午後將有雷陣雨 。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

高層冷心低壓正在台灣南部，今天（27日）午後雷陣雨明顯，西半部與山區有局部大雨。南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，下周環境有利熱帶系統或颱風發展。

中央氣象署預報員葉致均今表示，本周台灣仍屬典型夏季天氣型態，白天高溫炎熱，午後易有局部雷陣雨發展，西半部及山區需注意局部大雨、溪水暴漲等劇烈天氣現象。

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葉致均指出，昨日受到冷心低壓接近影響，中南部地區午後對流發展旺盛，屏東甚至出現冰雹，對流雲系一路向北移動，從屏東以北至台中均有明顯對流發展。嘉義民雄單日最大雨量達113.5毫米，降雨相當顯著，台中太平區出現94.5毫米時雨量，另南投水里鄉3小時累積雨量高達124.5毫米，台中、嘉義也有3小時超過100毫米情況，都有出現短延時豪雨。

▲昨天降雨量統計。（圖／氣象署提供）

冷心低壓目前到台灣南部，未來往西進入中國一帶。葉致均說明，今天台灣各地環境偏東風到東南風，冷心低壓影響，各地午後易有雷陣雨，西半部與山區需提防局部大雨；另外，未來一周，台東、恆春不定時有短暫降雨。

周六和周日水氣偏多、大氣不穩，中南部與山區降雨機會更高。7月1日以後，午後雷陣雨範圍將逐漸限縮至山區，但山區易有短時強降雨、溪水暴漲。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一以前東部高溫約31至33度，西部則普遍為34至36度。本周持續為高溫炎熱型態，西半部高溫可達34至35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷則有36度以上高溫的可能。

7月1日起，太平洋高壓勢力將逐漸增強，高溫區域可能擴大，宜蘭地區也有升溫趨勢。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，未來熱帶系統動向部分，葉致均表示，受太平洋高壓影響，南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，有雲系發展中，但沒有明顯環流中心組織，短時間內是否發展低壓或熱帶低壓以上強度，仍有待觀察，下周之後洋面上才會有低壓系統發展。

葉致均說，目前南海至菲律賓東方海面上有大片雲系雖尚未形成明顯環流中心，但下周起環境條件可能有利於熱帶系統發展，需密切觀察位置、發展時機與太平洋高壓勢力配置。