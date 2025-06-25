板橋小貨車追撞4機車2重傷！駕駛無照還搜出喪屍煙彈

記者陳以昇／新北報導

家電行送貨司機蔡姓男子（34歲）24日晚間駕駛小貨車行經板橋成都街與重慶路口時，因煞車不及，直接衝撞前方停等紅燈的機車群，造成至少4名騎士受傷，其中2人傷勢嚴重，1人甚至昏迷。警方到場處理時，赫然發現肇事的蔡男不僅駕照已註銷，身上還搜出二級毒品依托咪酯煙彈，懷疑他毒駕釀禍，全案已深入偵辦。

▼板橋貨車撞進「等紅燈機車群」1重傷1昏迷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間6時許，蔡姓男子駕駛小貨車行經板橋區成都街與重慶路口時，自稱煞車不及，竟直接追撞前方正在停等紅燈的多輛機車，現場一片狼藉，多名騎士倒地不起。

事故造成4名騎士受傷，包括37歲蔡姓男子，其左大腿骨折並有多處擦傷，他與傷勢嚴重的45歲葉姓男子（昏迷、有意識但無法說話，25日下午將進行第二次手術）已緊急送往亞東醫院搶救。另有41歲林姓男子及64歲柯姓男子均四肢擦傷。

警方到場處理時，發現肇事駕駛蔡男不僅駕照早在2020年10月6日就因記點過多而遭到註銷，還在他的身上搜出一顆二級毒品依托咪酯電子煙彈。警方懷疑蔡男可能邊開車邊吸毒，導致精神恍惚釀禍。當時警方要求蔡男進行採尿檢測，但他一度不配合，後來才改口願意配合。警方將進一步檢驗尿液，以確認是否有毒駕情事。

據悉蔡姓男子前科累累，曾涉及妨害風化、槍彈、傷害、詐欺、組織犯罪及第三、四級毒品（行政裁罰）等案件。警方已調閱現場監視器畫面，以釐清詳細的肇事原因，並將進一步追查蔡男毒品的來源及流向，全力遏止毒品危害社會。