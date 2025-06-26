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快訊／吸喪屍煙彈逆向撞死三重警　賓士男遭國民法官重判18年半

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲黃國維（中）涉吸食毒品「喪屍煙彈」後開車肇事，造成1位警員殉職，自己僅受輕傷。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北男子黃國維去年（2024年）凌晨涉吸食「喪屍煙彈」等毒品後，開賓士車在三重區逆向高速對撞1輛巡邏警車，造成1位警員傷重不治、是國內官警遭「喪屍煙彈」毒駕殉職首例，黃被羈押起訴涉犯妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌、最重可判處無期徒刑，新北地院選任國民法官參審3天，今（26日）重判18年6月徒刑，可上訴。

本案源於現年27歲的黃國維，去年7月12日下午3點起，陸續吸食第三級毒品愷他命，以及摻有愷他命、第四級毒品2-(2)氯苯基-2-經基環己酮（愷他命原料之一），與當時尚未列為第三級毒品管制的動物麻醉用藥異丙帕酯、人體麻醉用藥依托咪酯的電子煙彈。

翌日（13日）凌晨0點多，黃國維開賓士車載1名朋友出門，途中因毒品藥效未退，屢次蛇行飆車、闖紅燈、任意左右轉，凌晨1點多，他駛抵三重區正義北路與龍門路口，逆向高速對撞擊1輛停等紅燈的巡邏警車。

▲▼ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲巡邏警車遭黃國維毒駕賓士車猛撞倒彈，一路退到民宅騎樓才停住。（圖／資料照）

警車瞬間向後推撞1輛多元計程車，2車彈開後，黃國維再撞上多元計程車。挨撞警車一路退到民宅騎樓才停住，駕車的周姓警員腦震盪，與計程車彭姓運將、黃國維車上乘客各有多處擦挫傷，3人幸無生命危險。

但坐在警車副駕駛座的28歲警員黃瑋震，全身多處骨折導致創傷性血胸，送醫不治，雖獲頒楷模獎章、棺木覆蓋國旗與警旗等哀榮，身後卻留下遺孀與1名4歲獨子，頓失依靠。

遺孀PO文哀痛事發前，丈夫打電話跟兒子暢聊外星人和恐龍，哄兒子入睡，卻在幾小時後接到噩耗，「和兒子約定好的週末出遊計畫，還充滿期待的聲音，就停在那裡，永遠都不會成行了。」

▲▼三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲殉職警員黃瑋震告別式，棺木覆蓋國旗與警旗。（資料照／記者陳以昇攝）

肇事的黃國維僅受輕傷，到案精神不濟、在警局裡呼呼大睡，警方查出他有毒品前科，驗出他事發前96小時內不僅吸食前述毒品，還包括第二級毒品安非他命，他坦承開車前吸食的電子煙彈，含有俗稱「喪屍毒」、「太空油」的依托咪酯。

黃國維本案被羈押至今，屢以須籌錢賠償被害人和解為由聲請交保，都被駁回。檢方起訴他涉犯《刑法》第185條以他法致生道路往來之危險並致人於死等罪嫌，法定可判無期徒刑或7年以上徒刑，他僅承認同法第185條之3毒駕致人於死、過失傷害等罪嫌。

此外，黃國維從沒考取汽機車駕照，卻於本案發生前5年內，被舉發多達74次違規，被認定有危險駕車及騎車習慣，對社會治安及他人人身安全存在高度風險。

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲黃國維毒駕肇事所開賓士車，也撞得稀爛。（圖／資料照）

黃國維也是警方列管治安人口，劣跡斑斑，去年4月13日，他在新北市五股區台64線高架道上，涉持刀追逐蔡姓妻子追問是否外遇，蔡女跳下高架橋慘死，黃國維被依過失致死罪嫌移送新北檢、訊後交保5萬元。

接著於去年6月18日，黃國維當街亮刀談判，被警員逮捕依《社會秩序維護法》送辦，又於隔月（7月）7日深夜10點多，在三重區中寮街菜寮公園附近，當街揮舞1把開山刀，被警員循線攔截圍捕送辦。

本案為國內官警遭嫌犯吸食依托咪酯毒駕而殉職首例，促成行政院去年8月將依托咪酯提升為第三級毒品，去年9月底，新北市土城警分局清水派出所時任所長劉宗鑫，深夜盤查吸食依托咪酯的女子陳嘉瑩，遭陳女開車高速推撞身亡。

接連2位官警因此殞落，行政院去年11月再將依托咪酯提升為第二級毒品，《毒品危害防制條例》規定，製造、運輸、販賣第二級毒品，可處無期徒刑或10年以上徒刑，意圖販賣而持有，可處5年以上徒刑，轉讓可判6月以上、5年以下徒刑，吸食者可判3年以下徒刑。

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