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毒品快篩試劑過期6年！　台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

▲台南市議員林燕祝質疑台南市刑大管理鬆散，快篩試劑竟有超過7600支過期，最久甚至已過期6年。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝質疑台南市刑大管理鬆散，快篩試劑竟有超過7600支過期，最久甚至已過期6年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝23日於議會自由發言時重砲質疑，市警局刑警大隊竟存有超過7千支過期毒品快篩試劑，其中最久竟已過期近6年，基層仍在使用，她更揭露，光是今年1至5月間，毒駕案件就有63件因檢驗延宕或追蹤疏失導致未在時效內舉發，痛批「刑大是不是癱瘓了？這不是行政疏失，而是人民安全的漏洞！」

林燕祝指出，日前她質詢市警局毒駕執法情況時，意外發現部分分局仍使用早已過期的毒品快篩試劑，經市警局全面盤點後，刑警大隊清查出全市共計16592支快篩試劑中，竟有7601支已過期，佔比逾四成，且最早甚至追溯至2019年10月失效，等於已過期近6年。她痛批：「這些過期的東西明明擺在眼前，卻還在使用。難道不是制度性怠惰？」更諷刺刑大只是文書上說每年定期採購與檢視，「但基層領到的還是過期貨！」

▲台南市議員林燕祝質疑台南市刑大管理鬆散，快篩試劑竟有超過7600支過期，最久甚至已過期6年。（記者林東良翻攝，下同）

根據市警局資料，今年1至5月共查獲326件毒駕，其中卻有63件因送驗或行政追蹤延遲，未能於《道交條例》第90條規定的2個月內完成舉發，讓危險駕駛者逍遙法外。林燕祝憤怒指出，有的案件甚至是在她調閱資料後，分局才緊急補送尿液檢體。她進一步說明，因尿液毒品檢驗過程冗長，導致警員疲於奔命後仍難完成舉發流程，形同「打了一場空」，痛批：「這些開車的人根本是移動式炸彈，卻因體制漏洞繼續上路，誰能保證不會再出事？」

▲台南市議員林燕祝質疑台南市刑大管理鬆散，快篩試劑竟有超過7600支過期，最久甚至已過期6年。（記者林東良翻攝，下同）

對於目前警政署建議以「檢驗報告通知日」作為違規成立日、延長舉發時效，林燕祝直言「只是變相拖延」，建議應從源頭修法明定條文，以保障人民安全。同時，她也肯定基層查緝毒駕的辛勞，呼籲市警局研議比照酒駕提供查緝獎勵辦法，「讓員警抓毒駕也有感」，進一步強化執法動能與激勵制度。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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