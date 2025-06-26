雲檢破獲大型製毒工廠！查扣195公斤K他命「價值破億」　4男遭起訴

▲雲林破獲毒品工廠。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林地檢署日前接獲情資，有製毒集團在雲林縣內設置大型K他命製毒工廠，檢警歷經數個月的行動蒐證、跟監，於2月、5月間持搜索票前往雲林、台中、台北等地執行搜索，成功破獲該工廠，並將4名主嫌逮捕歸案，聲押禁見獲准，並將4人提起公訴。

根據檢方調查，43歲紀男、37歲林男、45歲劉男、36歲葉男承租雲林縣台西鄉一處建物作為製毒工廠，紀男先將製毒方法教給林男、劉男2人，他自己再提供原料、相關製毒器具給林男、劉男、葉男等3人，並指揮3人完成製造、分裝、送到指定地點販售給不詳對象，截至2024年12月底，根據他們的販毒手冊紀載，4人累計已經製造販售K他命超過712公斤。

檢方指出，本件製毒工廠內部設施齊全、化學原料充足，規模堪稱「地下化工廠」。現場查扣大量製毒原料、第三級愷他命半成品與成品，經法務部調查局鑑定，扣得之愷他命純質淨重高達195公斤，黑市價值初估達破億元，若流入市面，對社會危害重大，全案於日前偵結，以毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品、組織犯罪防制條例第3條第1項之發起、參與犯罪組織等罪嫌，將紀○庭等4人提起公訴。