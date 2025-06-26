叼菸惡男被燒死！母哭兒在眼前遭處決　姊曝「家中黏皮」求無期

▲叼菸惡男李男去年被女友謝女潑油燒死，案件將宣判。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市叼菸惡男李男被女友謝女潑油點火燒死，謝女今日下午開庭時起身想跟李母道歉，但李母嚇到往法庭後方狂奔稱「她好可怕！」並說謝女在自己面前處決兒子，拒絕道歉。李姊說，弟弟的皮黏在屋子裡，痛苦猶如在地獄，求處無期徒刑。中院預計明日中午宣判。

回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，並拿出打火機點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡，謝女案件近日由國民法官密集審理。

▲李男媽媽淚曝，兒子在眼前被謝女處決，至今仍痛苦。（圖／民眾提供）



今日下午審理時，謝女稱自己是一時理智線斷掉，對家屬很抱歉，若出獄後，願意每月2萬元賠償20年，總計480萬。檢方當場詢問謝女是否有跟家屬道歉過？謝女則說自己很想道歉，並且當庭起身，轉向坐在訴訟參與人席的李母、李姊。

但李母被此舉嚇到，立刻彈起身子往國民法庭最後方狂奔，陪同出席的犯罪被害人保護協會人員上前安撫，李母不斷痛哭說：「她好可怕！」明顯受到刺激，審判長田德煙馬上向謝女表示，被害人拒絕道歉，要求謝女就座，避免繼續刺激。

李姊則說，一個人的個性不會變，弟弟是很體貼的人，還曾經從軍補貼家用，弟弟的靈魂跟精神會跟我一起。當時清理屋內時，發現各處都黏的弟弟的皮，這種痛苦猶如在地獄，自己哭到沒有眼淚，想帶媽媽逃離這間房子，但是經濟上是最根本考量，很難做到。

李姊表示，希望從重量刑，謝女應該判無期徒刑，因為只要想到她出獄，如果住你家隔壁，你敢不敢？我們看到她都會怕。李母強調，「希望全天下的母親不要遇到這種事，她在我面前處決我的兒子，讓我至今惡夢連連，夜晚驚醒。」

公訴檢察官陳隆翔就科刑辯論時表示，謝女因為妒火變成怒火，有執行作案計劃的能力，也可以替自己辯解，便是行為能力都正常，不值得同情，但有復歸社會可能性、再犯率低，建議求處14年6月至15年刑期。

謝女辯護律師表示，謝女是因為李男與其他女性有曖昧訊息，才一時情緒失控，並且李男不斷挑釁、嘲笑謝女。謝女家庭背景不佳，當時是不想再度與愛人分離，卻撞見李男與女性外出，認為適用刑法第19條、69條，建議量處7年刑期、監護處分2年。審判長諭知明日上午11時50分宣判。