台中奇案阿北摔邊坡「被菸蒂燒死」　報案人：恐要點狼煙求救

記者許權毅／台中報導

台中市一名吳男昨日（25日）在太平山區摔落10多米邊坡後，不明原因遭燒死。據了解，檢警今下午相驗，發現吳男口鼻無煙霧痕跡，將於下週解剖確認死因，報案的地主則認為，該處潮濕，不可能單靠菸蒂就燃燒，研判吳男可能是要「燒狼煙」求救，吳男家屬也懷疑該處是否為第二現場，意指有外力介入，但也不排除是單純意外。

▲台中一名吳男昨在山區摔落邊坡死亡，該處又疑似被菸蒂點燃雜草、米酒，死因離奇。（圖／記者許權毅翻攝）



太平警分局、中市消防局昨日7時許獲報，長龍路三段三號橋邊有電動機車停在該處，邊坡下方還冒出陣陣白煙，經消防人員滅火後，發現一名男子倒臥一旁10米深的邊坡，胸部以下有70%燒燙傷，除此之外無其他明顯傷勢。

警方初步調查，確認他是家住東區的吳姓男子（61歲），現場有飲用過米酒、大量菸蒂，懷疑吳男當時在此處抽菸喝酒，不明原因墜落邊坡，疑似陷入昏迷，結果吳男身旁的菸蒂點燃雜草跟米酒，在該處悶燒，再造成吳男燒燙傷，因而身亡。

▲▼檢警今日下午相驗，報案的王姓地主認為不單純，也可能吳男是要點煙求救。（圖／記者許權毅攝）



檢警今日下午1點率法醫到台中殯儀館相驗，吳男弟弟、2名兒子到場，報案的王姓地主也被檢方傳喚作證。吳男胞弟說，事發前兩天，哥哥確實有回家，提及最近到醫院檢查出身體不好的事情，但認為哥哥不會輕生，若死意堅決欲自焚，現場應該會有大量燃燒，檢方擇定下週要解剖，才能知道死因。

王姓地主說，該處是自己的果園，有種植荔枝等作物，吳男倒臥處潮濕，當時清晨5、6點，也會有露水，若要說因為菸蒂導致火災，幾乎不可能。

王男說，昨天5點多，自家移工就要到果園做事，結果發現有機車倒在該處，清晨6點20分，狗群也不斷吠叫，引起移工注意，發現有陣陣煙霧，自己在50分左右到，並沒有看到人倒在該處，但擔心發生嚴重火勢，才趕緊報案，沒想到竟發現吳陳屍邊坡下。

▲吳男家屬認為，哥哥應該沒有輕生念頭。（圖／記者許權毅攝）



王姓地主推測，依照自身經驗，該處很難「被點燃」，恐怕是有加工行為，若吳男是在外飲酒猝死，或是發生車禍等意外，對方不知道如何處理，才到這處理掉，也不無可能。總之，他認為意外墜落加上意外點燃，實在不太可能。

台中地檢署今日13時許相驗吳男遺體，預計下週二進行解剖，全案死因仍待釐清。