跟老公吵架！台中女「拿安全帽下車」遭撞死　肇事車開64m才停下

▲台中市東勢區發生死亡車禍，婦人與丈夫吵架拒坐機車，不料卻遭遇死劫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市東勢區東關路四段25日晚間發生一起奪命車禍！一輛小貨車行經該處時，撞上「手拿安全帽」走在路上的蘇姓婦人，撞擊後小貨車開了63.7公尺才停下來，警消獲報趕抵現場，將蘇女送醫搶救，但人仍因頭部重創宣告不治。據查，蘇女是因跟丈夫吵架，憤而下機車拒絕上車，不料，卻遭遇死劫。

警方25日晚間8時52分接獲報案，東關路四段11.5公里處發生嚴重車禍，趕赴現場處理。根據調查，事發當時59歲張姓駕駛開著小貨車沿東關路四段由谷關往東勢方向直行，他自稱行經事故地點時，因光線昏暗視線不清，過彎後與手持安全帽的63歲蘇姓婦人在車道上發生碰撞。

救護人員抵達後發現，蘇婦頭部受到重創，趕緊將人送往東勢農民醫院搶救，但她因傷勢過重，不幸於晚間10時01分宣告急救無效。肇事張男向警方供稱，他撞到人後左轉閃過婦人，再慢慢減速停車，據警方調查，小貨車肇事後行駛約63.7公尺才停下來。

警方指出，蘇婦事發前因跟丈夫吵架，下機車後拒絕再上車，孰料，卻在事故中不幸殞命。至於整起事件詳細發生原因急經過、肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。東勢警分局呼籲，駕駛人夜間行駛應主動減速慢行、注意視線死角，行人亦應選擇安全空間行走，落實「人車互讓」精神，共同維護用路人安全。