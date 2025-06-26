　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估2034年完工！台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

▲台中捷運藍線動工。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中捷運藍線今天舉行整體工程動工典禮，宣告台中歷年最大規模交通建設啟動。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

預計2034年完工、總經費約1615億元的台中捷運藍線，市府今(26)日舉辦整體工程開工典禮，宣告台中歷年最大規模的交通建設正式啟動。市長盧秀燕強調市民已等待20年，致詞不到35秒就結束，「不要再拖了，宣告捷運藍線機電工程今日即刻開工」。

盧秀燕指出，藍線捷運不僅是台中串連山區與海線的大眾運輸系統，也是台中捷運路網中最關鍵的一條路線，沿著台灣大道貫穿東區至台中港，也與綠線於中捷「市府站」交會，形成「黃金十字」捷運網絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕強調，中部地區的捷運發展仍有很大空間，若仍以過去一條一條的方式開發，速度太過緩慢，接下來市府將積極推動捷運「七線齊發」，市府捷工局、交通局均已啟動作業程序，盼中央儘速核定各條線路，也希望立法院與中央部會持續支持，協助台中早日完成捷運藍圖。

▲台中捷運藍線動工。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中捷運藍線橫貫8個行政區、53個里，總共將設置20座車站。（圖／記者游瓊華攝）

捷運工程局長蘇瑞文說明，捷運藍線全長24.78公里，西起台中港、東至東區新建國市場，橫貫8個行政區、53個里，設置20座車站。工程全線包含高架與地下段，並結合多項創新設計與高規格工法。濱海段高架站體採高抗風、抗鹽害設計，鋼構件施以熱浸鍍鋅防鏽處理，結構體加厚保護層，確保耐久性與安全性。地下段自B09站起採潛盾機土壓平衡工法，降低施工對地面交通與生活環境之影響。

此外，藍線亦重視捷運轉乘系統整合與旅客動線優化。例如B14站與綠線市政府站採「站內轉乘」模式，旅客可於付費區內無縫轉乘；B19站則與台鐵台中站、大台中轉運中心共構，捷運出口與各大交通設施連通，進一步提升轉乘便利性與整體運輸效率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
羅志祥「拒上賀瓏節目」　私下真面目惹不滿
緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡
快訊／瑞芳傳槍響！男朝水產行轟3槍　1員工中彈
血壓「早晚有差」別緊張！醫揭1狀況要警覺
藍營猛攻賺紅錢　郭昱晴丈夫不忍了：已蒐證「必要時提告」
高中生破解悠遊卡「刷退變現」爽領數十萬　悠遊卡公司回應了
「漢光41」延至10天　重點7張圖一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考察變抗議場！傅崐萁、陳世凱火藥交鋒　交部：花東雙軌沒停擺

一天工作8小時！她曝日程嘆「行屍走肉」　網爆共鳴：超不合理

一堆人不知！出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

別再罵自己廢！「六月病」正偷走你的幹勁　連日本人都中招

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」：贏高富帥

連遇豪雨崩塌！花82線搶修臨時便道　解決水稻收割期交通困境

估2034年完工！台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

存30萬想買13萬名錶！不敗教主勸「考慮一下」　不如把錢拿去做1事

嫌天殘太胖X不下去！作家開酸賀瓏「審美觀太狹隘」　曝台美1差異

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【嬰兒室見新生弟】3歲哥奶音問：一排一排的是我們的嗎？

考察變抗議場！傅崐萁、陳世凱火藥交鋒　交部：花東雙軌沒停擺

一天工作8小時！她曝日程嘆「行屍走肉」　網爆共鳴：超不合理

一堆人不知！出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

別再罵自己廢！「六月病」正偷走你的幹勁　連日本人都中招

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」：贏高富帥

連遇豪雨崩塌！花82線搶修臨時便道　解決水稻收割期交通困境

估2034年完工！台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

存30萬想買13萬名錶！不敗教主勸「考慮一下」　不如把錢拿去做1事

嫌天殘太胖X不下去！作家開酸賀瓏「審美觀太狹隘」　曝台美1差異

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

開轟心態大不同　林岳谷沒想太複雜：這次飛比較遠

賣不動！中國5月土地出讓收入創10年新低

拚加薪1萬！代理教師偽造「政大碩士證書」　連吃2罪這下慘了

都美竹又被控詐騙！爆料者露面哭訴「騙錢不還」　她強硬回擊了

訪問／金大明狂推台灣熱門景點　鄭敬淏心動「想來旅遊」：他真的愛台灣！

緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡！

毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

她罹「最惡性乳癌」當晚寫遺書　健保給付免疫治療年省200萬

陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

【3000輛新車葬身大海】貨輪失火沉沒太平洋　船員棄船逃命

生活熱門新聞

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

Albee昔爆交往2週就能啪啪「嗨到在流理台激戰」

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

台中18年燒烤店　全台7分店熄燈！

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

快訊／國家警報響　大雷雨炸2縣市「防冰雹」

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

更多熱門

相關新聞

阿北摔落遭燒死奇案　報案地主：點狼煙

阿北摔落遭燒死奇案　報案地主：點狼煙

台中市一名吳男昨日在太平山區摔落10多米邊坡後，不明原因遭燒死。據了解，檢警今下午相驗，發現吳男口鼻無煙霧痕跡，將於下週解剖確認死因，報案的地主則認為，該處潮濕，不可能單靠菸蒂就燃燒，研判吳男可能是要「燒狼煙」求救，吳男家屬也懷疑該處是否為第二現場，意指有外力介入，但也不排除是單純意外。

跟老公吵架！台中女「拿安全帽下車」遭小貨車撞死

跟老公吵架！台中女「拿安全帽下車」遭小貨車撞死

千億台中捷運藍線正式動工　一表看懂建商沿線佈局

千億台中捷運藍線正式動工　一表看懂建商沿線佈局

味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

關鍵字：

台中捷運藍線盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面