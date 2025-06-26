估2034年完工！台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

▲台中捷運藍線今天舉行整體工程動工典禮，宣告台中歷年最大規模交通建設啟動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

預計2034年完工、總經費約1615億元的台中捷運藍線，市府今(26)日舉辦整體工程開工典禮，宣告台中歷年最大規模的交通建設正式啟動。市長盧秀燕強調市民已等待20年，致詞不到35秒就結束，「不要再拖了，宣告捷運藍線機電工程今日即刻開工」。

盧秀燕指出，藍線捷運不僅是台中串連山區與海線的大眾運輸系統，也是台中捷運路網中最關鍵的一條路線，沿著台灣大道貫穿東區至台中港，也與綠線於中捷「市府站」交會，形成「黃金十字」捷運網絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕強調，中部地區的捷運發展仍有很大空間，若仍以過去一條一條的方式開發，速度太過緩慢，接下來市府將積極推動捷運「七線齊發」，市府捷工局、交通局均已啟動作業程序，盼中央儘速核定各條線路，也希望立法院與中央部會持續支持，協助台中早日完成捷運藍圖。

▲台中捷運藍線橫貫8個行政區、53個里，總共將設置20座車站。（圖／記者游瓊華攝）



捷運工程局長蘇瑞文說明，捷運藍線全長24.78公里，西起台中港、東至東區新建國市場，橫貫8個行政區、53個里，設置20座車站。工程全線包含高架與地下段，並結合多項創新設計與高規格工法。濱海段高架站體採高抗風、抗鹽害設計，鋼構件施以熱浸鍍鋅防鏽處理，結構體加厚保護層，確保耐久性與安全性。地下段自B09站起採潛盾機土壓平衡工法，降低施工對地面交通與生活環境之影響。

此外，藍線亦重視捷運轉乘系統整合與旅客動線優化。例如B14站與綠線市政府站採「站內轉乘」模式，旅客可於付費區內無縫轉乘；B19站則與台鐵台中站、大台中轉運中心共構，捷運出口與各大交通設施連通，進一步提升轉乘便利性與整體運輸效率。