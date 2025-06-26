國台辦國民黨口徑一致　她以為是陳玉珍：大罷免神救援還豬隊友？

▲民進黨團幹事長吳思瑤認為，陳玉珍和國台辦發言一致，不看螢幕會以為是陳玉珍。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國台辦昨大嗆民進黨，指賴清德上台後無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞充分認清、堅決反對。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）表示，國台辦發言人朱鳳蓮發言與國民黨立委陳玉珍口徑一致，這些話如果不特別看螢幕，真的會以為是陳玉珍嘴巴說出來。到底國台辦發言是幫國民黨還是害國民黨？是大罷免神救援還是豬隊友？台灣人民會用意志證明這一切。

針對大罷免議題，朱鳳蓮回應，賴清德上台後假借民主之名行獨裁之實，大搞政治惡鬥，「採取政治恐嚇、操弄司法、煽動輿論等方式，無所不用其極地打壓在野政黨」，她也表示，希望「廣大台灣同胞」充分認清、堅決反對民進黨當局的政治操弄。

對此，吳思瑤上午受訪表示，抓到了！國台辦、國民黨口徑一致，砲口對準台灣內部，賴清德國家團結十講，國台辦直接不忍、不演了，昨日記者會大肆抨擊，協助國民黨進行反罷免訴求，請問國台辦發言是神救援還是豬隊友？

吳思瑤也列舉國台辦發言關鍵字，包括綠色恐怖、綠色獨裁、打壓在野勢力、政治恐嚇、操弄司法、打壓支持兩岸關係發展的團體及個人、加劇台獨勢力分裂台灣、把大陸善意汙衊成統戰威脅，「有沒有覺得朱鳳蓮發言與陳玉珍口徑一致？砲口都對台灣內部，這些話如果不特別看螢幕，真的會以為是陳玉珍嘴巴說出來。」

吳思瑤批評，這段時間國台辦操作，把民進黨執政及最民主的台灣抹成是綠色獨裁、綠色恐怖，這些操作就是國民黨配合國台辦一條龍式操作，口徑一致，劇本搭配天衣無縫，完全不演了，到底國台辦發言是幫國民黨還是害國民黨？是大罷免神救援還是豬隊友？台灣人民會用意志證明這一切。

吳思瑤呼籲，台灣的民主制度、公民權利，不管是選舉還是罷免，都不干中國的事，台灣內政、民主輪不到中國中共說嘴，過去有介選，現在要介罷，台灣要做好防禦機，不讓中共的介選、介罷食髓知味。

▲民進黨團書記長陳培瑜認為，陳玉珍被改名陳三桂也是剛剛好。（圖／記者詹詠淇攝）

另，黨團書記長陳培瑜批評，國民黨搶當吳三桂，大開後門放中國入台，包括引入中國廠商，允許中國廠商參與採購，排除政府採購法和國安條款；中國勞力自由進入，中國廠商得輸入技術與人力，不受台灣法律限制；貨物人力進入禁區，允許相關貨物和人力進入台灣限制區域；適用民間公司，台灣民間機構得標，也可引入中國人力。

陳培瑜表示，大家都知道陳玉珍想參選縣長，對外說99%會當選，還沒當縣長就提早布局，口口聲聲說是為金門馬祖，但她認為是幫中國提早布局做事，甚至開後門加碼讓沒有專業認證的醫生直接進入離島為人民看病，背後可能透過醫療財團在金門圖利，不要忘了陳玉珍家族事業有健檢中心、砂石場跟營造廠，更不要說跟中國友好關係。

陳培瑜諷刺，「陳玉珍被我們改名陳三桂也是剛剛好」，所有法規在台灣都有，但陳玉珍完全不把台灣法規放在眼裡，只把中國交代放在心裡，這就是為台灣人民謀福利立委？當然不是。大罷免讓大家看見這些立委的真面目，看到藏在法案中的魔鬼，立委如何透過合理、合法的法規一步步出賣台灣。

吳思瑤也說，陳玉珍陳三桂提的離島建設條例講結論是幫中國洗產地，不只鬆綁法規，更會引入中國庸醫，發生醫療糾紛怎麼辦？無照醫生到金馬執業，金馬生命財產安全哪裡有保障？幫中國洗產地、引進勞力貨物完全不費吹灰之力，這就是陷台灣人民不利，國安惡法用民主力量剔除的法案雜質，「這些國安惡法就是我們要去除的法案雜質」。