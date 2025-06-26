關山警分局啟動3天交通大執法　加強取締高風險違規

▲台東縣警察局關山分局將於27日至29日啟動為期三天的「交通大執法」專案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

暑假即將來臨，為維護台東縣縱谷地區良好交通秩序與用路安全，台東縣警察局關山分局將於27日至29日啟動為期三天的「交通大執法」專案，針對事故熱點、肇事高風險時段與常見違規行為，實施精準執法，積極提升交通安全。

關山警察分局交通組長陸金銘表示，依據轄區交通事故資料研析，酒後駕車、闖紅燈、未禮讓行人、超速行駛及未繫安全帶等違規行為，常為造成人員死傷的主要肇因。本次專案將聚焦上述五大高風險違規項目，結合巡邏勤務與定點稽查，加強省道台9線、台20線及易肇事路段之巡邏密度，強化取締能量與即時反應能力，以維護民眾行車安全。另交通執法並非為了開單罰款，而是為了提升駕駛人守法意識，透過3E政策中的「教育（Education）、工程（Engineering）、執法（Enforcement）」三大面向，落實交通安全觀念，真正減少事故的發生與傷亡的發生率。此次專案也將結合宣導作為，提醒民眾落實交通規則的重要性。





陸組長進一步呼籲，即將進入旅遊旺季，許多外地遊客將駕車進入台東觀光賞景，請民眾務必遵守速限、全車繫妥安全帶，尤其行經路口時務必注意行人動態，落實「停讓行人」的用路文化，才能確保自身與他人的生命安全。