陸重申協助台胞撤離以伊　國台辦：有需求隨時聯繫中駐當地使領館

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中國駐以色列大使館發佈中國公民撤離登記通知，其中包括持有台胞證的台灣民眾也可以登錄，陸委會指出大陸想藉此樹立「台灣人民保護者」的形象。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日指出，「兩岸同胞都是中國人」，大陸方面始終高度重視維護海外同胞的安全和正當的權益，有需求的台胞可以隨時聯繫中國駐當地使領館。

朱鳳蓮表示，「兩岸同胞都是中國人，我們始終高度重視維護海外同胞的安全和正當的權益。」那提供領事證件服務到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟刑事案件，從遭遇颱風、地震等自然災害到戰亂衝突緊急撤僑，都會在第一時間和當地的台胞聯繫提供必要的協助。

朱鳳蓮說，「以伊衝突」爆發後，相關部門及駐伊朗以色列使領館立即啓動領事保護應急機制，要求兩國切實保障包括台胞在內的中國公民安全，及時發佈有關提醒和指南，與當地台胞保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，全力以赴協助中國公民安全徹底安全轉移撤離。

朱鳳蓮強調，「目前部分台灣同胞已經安全撤離到周邊的國家，我們將繼續全力協助包括台胞在內的中國公民轉移撤離，有需求的台胞可以隨時聯繫中國駐當地使領館，也可以撥打12308領事保護熱線。」