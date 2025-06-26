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社會 社會焦點 保障人權

詐團騙走84萬　他帳戶多出2100元衰揹鍋！結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）將自己的金融帳戶借給小額放貸業者使用，沒想到其中一名借錢的人是詐團的人頭戶，對方使用同一個帳戶匯款還錢，導致阿輝被檢方認定為詐團同夥，因而挨告。嘉義地院法官日前審理之後，認為檢方提出的證據仍不足以證明阿輝有幫助詐團的行為，最終判他無罪。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿輝將帳戶借給放貸業者，沒想到卻捲入詐騙洗錢案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿輝在2024年2月間將自己名下的金融帳戶交給詐團使用，該詐團利用投資股票獲利等話術，誘使受害者掏出84萬餘元，並指示受害者將錢匯入顏姓男子（另案被告）的帳戶，接著再由其他成員將其中的2100元轉匯入阿輝的帳戶，因而認定阿輝的帳戶是詐團的第二層人頭戶，訊後依法將他起訴。

阿輝否認幫助詐騙並表示，他確實曾在2024年2月間將帳戶借給他人使用，但對方是從事小額放貸的業者，因為業者的帳戶無法使用，才會向他商借帳戶用來進行小額放貸。

嘉義地院法官檢視相關證據後發現，顏男除了是詐團的第一層人頭戶，他自己也有使用同一個帳戶向放貸業者借錢、還款，當時他與業者說好借款2萬1000元，之後每日還款2100元，這部分有雙方對話紀錄佐證，因此，不能排除他有將自己的錢和詐騙贓款混在一起使用的可能。

法官指出，若阿輝真的是詐團的第二層人頭戶，為何詐團騙得84萬餘元卻只匯款2100元，這麼做反而會增加車手現金取款或轉匯的難度，顯然與一般詐團洗錢的態樣不同，綜合現有證據看來，都難以認定阿輝有幫助詐團的犯罪行為，檢方也無法提出其他證據佐證，最終裁定阿輝無罪，全案仍可上訴。

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