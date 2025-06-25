公務員必讀！　嘉義地檢署縣府「廉政倫理」課程

▲▼ 嘉義地檢署檢察長蔡宗熙向強化縣府公務員對正確法律概念的理解 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化公務員對正確法律概念的理解、提升行政效能，進而達成便民利民與增進公益的目標，嘉義地方檢察署於今（25）日由檢察長蔡宗熙親自前往嘉義縣政府舉辦之「廉政倫理規範暨圖利與便民」為主題的課程講座，並以「圖利罪」的構成要件為核心，針對公務員在職務範疇內，如何界定合規的便民措施與非法圖利行為進行深入講解，透過實際案例分析，協助與會人員清楚理解在依法行政過程中，何為正當的便民行為，何者已違法圖利，並強化法律風險意識，確保依法施政的清晰界線。

蔡檢察長在講座中指出，「依法行政」是法治國家最根本的原則，並強調所有行政行為必須遵循法律規定。隨著社會對政府透明度與公正性要求的提高，行政機關不僅需符合法規，更應關注程序正義和公共利益。蔡檢察長強調，公務員實際上許多涉犯圖利罪的案例中，公務員並無惡意，許多時候只是因為對相關法規的理解不足或是行政程序的疏忽，才導致不小心違法。

此次專題演講不僅使在場公務員能清楚釐清圖利、便民兩者的界限，還藉由課程中進一步加深公務員對廉政倫理規範認識，於執行職務時應遵守的道德標準和行為準則，以確保公務人員的廉潔、公正和專業，例如拒收餽贈、不飲宴應酬、不請託關說、不涉足不妥當之場所、不與其職務有利害關係之相關人員為不當接觸等行為，建立公務員廉潔風氣，避免影響特定權利義務，並提升政府清廉形象。

根據打詐儀表板統計，五月份共有16,003件，財損高達87億2,967.8萬元，本署為強化民眾對詐騙的識別能力，就當前政府防制詐騙相關作為，將持續宣講識詐、堵詐、阻詐、懲詐，並針對投資詐團組織分工、手法進行解析，提醒民眾投資理財需謹慎小心，如有疑問，可打165專線諮詢。