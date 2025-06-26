苗栗男投資虛擬幣遭詐300多萬　配合警逮女車手保住100萬

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名李姓男子中了虛擬貨幣投資詐騙陷阱，透過匯款和面交方式被騙了300多萬，詐騙集團食髓知味再以儲蓄額度不足，要求李男再交付100萬儲值。警方透過警示帳戶等資訊找上李男，說服配合假意交易，日前當場查獲取款的越南籍女車手，並循線追查上手。

▲苗栗男子被騙投資虛擬貨幣，最終配合警方查獲收款的女車手，保住100萬。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今（26日）天表示，針對警示帳戶、潛在可能被詐騙的民眾，警方日前訪查公館鄉李姓男子（35歲），得知李男5月間透過臉書社群平台，經網友慫恿前往投資網站，以美金儲蓄名義進行投資，並教導被害人下載OKX電子錢包，指示其向幣商面交現金購買USDT、USDC等虛擬貨幣，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定的電子錢包內，李男先後透過銀行匯款及面交等方式，已投入300多萬元。

警方調查，詐欺集團食髓知味，6月23日再以李男儲蓄額度不足為由，誘導被害人與假幣商約定再交付100萬元購買USDT進行儲值；警方獲報後，指導被害人假意配合交易，同時佈署警力埋伏，當場查獲前來取款的越南籍鄧姓（34歲）女假幣商車手，偵訊後獲裁定2萬元交保。鄧女供稱，2年多前嫁來台灣，幾個月前在網路上應徵假車手工作，每次收款可獲百分之2酬勞。

苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗親友、相關金融從業人員諮詢，最重要的是應慎選政府立案、合法交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！