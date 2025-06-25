狂撈157億詐團首腦「台版Jisoo」清秀素顏曝　北檢斬金行動再逮14人

記者劉昌松／台北報導

檢警偵辦「美樂公司」涉嫌幫詐欺集團出金、洗錢157億餘元案，美樂負責人歐俞彤等80人已遭起訴，其中歐女因處於主導地位，已遭起訴求處25年重刑，專案小組持續追查又逮到12名同夥，以及2名涉嫌洩漏偵查秘密的律師，為查證被告供詞，25日將借提在押的歐女應訊，意外讓身材姣好、神似韓團成員金智秀(Jisoo)的歐女曝光。

▲幫詐團洗錢的美樂公司負責人歐俞彤25日遭檢警提訊後還押 。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，歐俞彤原本是飯局妹，因與竹聯幫弘仁會吳姓組長交往，2人成立換匯公司，協助境外詐騙機房在台收取被害人款項，並以虛擬貨幣交易隱匿金流，台北地檢署2024年指揮新北市刑大發動4波斬金行動時，將正在機場準備出國的歐俞彤逮捕，並在歐女住處查扣點鈔機等贓證物。

▲歐俞彤在ig秀出辣照神似韓星金智秀。（資料照／記者陸運陞翻攝）

檢警調查，美樂公司涉嫌與詐團聯手，從境外機房架設2230個投資網站並刊登廣告，吸引被害人投資，而美樂公司除幫忙製造假出金，誘使被害人持續加碼投資外，也協助詐團收款後，兌換成虛擬貨幣洗錢，讓詐團從2024年5月起，不到1年就騙了5080人，不法所得157億餘元。

北檢日前已起訴歐俞彤等80名被告涉嫌詐欺、洗錢、組織犯罪後，法院考量，美樂公司每天經手贓款數千甚至上億，而歐俞彤又在美樂公司居於主持、操縱、指揮地位，觸犯重罪且有逃亡之虞，因此裁定繼續羈押。

▲歐俞彤在機場離境前遭逮，被帶回住處搜出點鈔機等贓證物。（資料照／記者陸運陞翻攝）

檢警持續追查漏網之魚，在24日發動第5波行動，拘提12名未到案同夥，由於其中部分嫌犯供詞需要查證，因此將羈押中的歐俞彤借提到警局訊問後還押。專案小組同時也發現，先前偵辦過程中，有律師涉嫌將偵查秘密洩漏給詐團，同步約談後已命陳姓律師交保50萬元，徐姓律師則請回。